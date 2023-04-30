Ryanair скасував сотні рейсів через страйк французьких диспетчерів

Ірландський лоукостер Ryanair вимушено скасував 220 рейсів на травневі вихідні через страйк французьких диспетчерів. Про це повідомило The Irish Times.

Авіаперевізник Ryanair був змушений скасувати рейси між Дубліном і низкою французьких напрямків, включаючи Париж і Ніццу.

Ірландська авіакомпанія повідомила, що загалом постраждає близько 40 000 пасажирів.

Виконавчий директор компанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що ситуація із французькими страйками цілковито неприйнятна і навів приклад Італії та Греції, де транзитні рейси захищені на випадок страйків.

“Це несправедливо, що рейси з Британії до Іспанії чи з Італії до Португалії скасовуються просто тому, що якась група французьких диспетчерів вирішила пострайкувати. Ми поважаємо їхнє право на страйк, але якщо вони хочуть страйкувати – давайте скасовувати французькі рейси, але захищати від скасування транзитні”, - поскаржився виконавчий директор компанії Ryanair Майкл О’Лірі.

Як раніше повідомляли, страйки в Європі спричинили різке зростання кількості скасувань, затримок рейсів і зниження кількості бронювань.

У Франції, де протягом останніх тижнів страйкували авіадиспетчери, 62% рейсів відбулися вчасно порівняно з 75% у 2022 році та 76% у 2019 році до того, як пандемія зупинила міжнародне авіасполучення.

Нагадаємо, Франція зіштовхнулася з протестами у сфері перевезень, співробітники компаній таким чином висловлюють невдоволеність через план президента Франції Еммануеля Макрона підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років.