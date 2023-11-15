Рынок франшиз в Украине может вырасти вдвое после победы – оценки экспертов

Хотя интерес франшизами растет среди украинцев, франчайзинговый рынок в Украине все равно остается не заполненным по сравнению с другими странами, говорит соучредительница консалтинговой компании MOST Franchising Екатерина Бенивская. Так что эксперт уверена: в нашей стране сформирован отложенный спрос на франшизы – этот тренд проявит себя после победы Украины. Больше о перспективах рынка франшиз, Delo.ua рассказывает в статье "В поисках франшизы. Какие бизнесы заинтересованы запускать предприниматели в Украине и за границей".

Согласен с этим и глава директората Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос. Он отметил, что еще до пандемии в нашей стране работало до тысячи активных участников отрасли.

"Если сейчас считать, думаю, в бизнесе работает не более 500-600 участников. Поэтому сегодня точно нет перенасыщения франчайзингового рынка в Украине", - объясняет Кривонос.

Таким образом, франчайзинговая отрасль в Украине может вырасти в 2 раза после победы.

Екатерина Бенивская из MOST Franchising уверена, что в 2024 году франчайзинг продолжит развиваться – как с точки зрения появления новых франшиз, так и увеличения текущих франчайзинговых сетей.

"Уже сейчас мы видим много желающих партнеров открывать точки весной следующего года. Эти предприниматели активно готовятся и ищут локации в разных городах Украины", – объясняет Бенивская.

По словам экспертов, дальнейшая популяризация франчайзинга связана с тем, что в условиях экономической неопределенности люди все меньше хотят рисковать денежными средствами, вкладывая в идею и развивая ее с нуля. Ведь франчайзинговая модель – это уже отработанная бизнес-модель, где понятно организованы поставки, налажен маркетинг и есть узнаваемый бренд. То есть новые партнеры получают бизнес с бэкграундом и определенной поддержкой от франчайзинговой компании.

Кроме того, франчайзинг позволяет быстро запустить бизнес, а это важный фактор во время войны. ", – рассказывает Бенивская.

Какие технологические тренды бизнесы применяют во франшизах

Эксперты говорят, что в 2024 году на рынке франшиз будут усиливаться некоторые технологические тренды. В частности:

Бизнес начнет использовать нейросети и искусственный интеллект (ИИ) для создания и развития франчайзинговой сети. Пока нельзя говорить о массовых тенденциях, но интерес к разумным технологиям будет расти. В частности, эти разработки компании будут более активно применять для развития бренда, маркетинга, генерации изображений и т.д.

Бизнес усилит автоматизацию франчайзинга. Речь идет об использовании платформ типа Franchising Management System и т.д. Они помогают автоматизировать франчайзинговые стандарты, организовать обучение и облегчают процесс взаимодействия с новыми партнерами на первых этапах сотрудничества.



Бизнес использует новые технологии и продолжает закупать оборудование для организации бесперебойной работы точек в условиях возможных блекаутов. Поэтому в преддверии зимы идет усиленная подготовка к отключениям света. Но во франчайзинговых компаниях уверены, что этой зимой удастся закрыть большинство проблемных вопросов и стабилизировать работу бизнеса даже в условиях форс-мажоров.



Больше о том, как украинские компании развивают франчайзинговые сети за рубежом, читайте в статье Delo.ua " В поисках франшизы. Какие бизнесы заинтересованы запускать предприниматели в Украине и за рубежом".