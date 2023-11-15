Ринок франшиз в Україні може зрости вдвічі після перемоги - оцінки експертів

Хоча зацікавленість франшизами зростає серед українців, франчайзинговий ринок в Україні все одно залишається не заповненим у порівнянні з іншими країнами, говорить співзасновниця консалтингової компанії MOST Franchising Катерина Бенівська. Тож експертка впевнена: в нашій країні сформовано відкладений попит на франшизи – цей тренд проявить себе після перемоги України. Більше про перспективи ринку франшиз, Delo.ua розповідає у статті "В пошуках франшизи. Які бізнеси зацікавлені запускати підприємці в Україні та за кордоном".

Згоден з цим й голова директорату Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос. Він відмітив, що ще до пандемії в нашій країні працювало до тисячи активних учасників галузі.

"Якщо зараз порахувати, думаю, в бізнесі працює не більше 500-600 учасників. Тож сьогодні точно немає перенасичення франчайзингового ринку в Україні", - пояснює Кривонос.

Таким чином, франчайзингова галузь в Україні може зрости у 2 рази після перемоги.

Катерина Бенівська з MOST Franchising впевнена, що в 2024 році франчайзинг продовжить розвиватися - як з точки зору появи нових франшиз, так і збільшення поточних франчайзингових мереж.

"Вже зараз ми бачимо багато охочих партнерів відкривати точки навесні наступного року. Ці підприємці активно готуються та шукають локації в різних містах України", - пояснює Бенівська.

За словами експертів, подальша популяризація франчайзингу пов’язана з тим, що в умовах економічної невизначеності люди все менше хочуть ризикувати коштами, вкладаючи в ідею і розвиваючи її з нуля. Адже франчайзингова модель – це вже відпрацьована бізнес-модель, де зрозуміло організовані поставки, налагоджено маркетинг та є впізнаваний бренд. Тобто, нові партнери отримують бізнес з бекграундом й певною підтримкою від франчайзингової компанії.

Крім того, франчайзинг дозволяє швидко запустити бізнес, а це важливий фактор під час війни: "На ринку бували й такі випадки, коли запити на франшизи в прифронтових містах зростали через те, що підприємці хотіли швидко відкрити готовий бізнес та почати відновлювати таким чином економіку міста", - розповідає Бенівська.

Які технологічні тренди бізнеси застосовують у франшизах

Експерти кажуть, що у 2024 році на ринку франшиз будуть посилюватися певні технологічні тренди. Зокрема:

Бізнес почне більше використовувати нейромережі та штучний інтелект (ШІ) для створення та розвитку франчайзингової мережі. Поки що не можна говорити про масові тенденції, але інтерес до розумних технологій зростатиме. Зокрема, ці розробки компанії будуть активніше застосовувати для розвитку бренду, маркетингу, генерації зображень тощо.

Бізнес посилить автоматизацію франчайзингу. Мова йде про використання платформ типу Franchising Management System та ін. Вони допомагають автоматизувати франчайзингові стандарти, організувати навчання та полегшують процес взаємодії з новими партнерами на перших етапах співпраці.



Бізнес використовує нові технології та продовжує закуповувати обладнання, щоб організувати безперебійну роботу точок в умовах можливих блекаутів. Тож напередодні зими йде посилена підготовка до відключень світла. Але у франчайзингових компаніях впевнені, що цієї зими вдасться закрити більшість проблемних питань та стабілізувати роботу бізнеса навіть в умовах форс-мажорів.



Більше про те, як українські компанії розвивають франчайзингові мережі за кордоном, читайте у статті Delo.ua "В пошуках франшизи. Які бізнеси зацікавлені запускати підприємці в Україні та за кордоном".