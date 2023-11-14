В пошуках франшизи. Які бізнеси зацікавлені запускати підприємці в Україні та за кордоном

Цьогоріч ринок франшиз активно відновлюється: з’являються нові пропозиції, збільшується зацікавленість від потенційних франчайзі, стабільно розвивається напрямок закордонного бізнесу. Тому Delo.ua вирішило розібратися, які бізнеси українці хочуть запускати по франшизі, скільки грошей готові вкласти в старт та як швидко можуть окупитися такі інвестиції. Також експерти розповіли про те, які цікаві технологічні тренди будуть актуальні для ринку франшиз у 2024 році.

Які тенденції на ринку франшиз спостерігаються у 2023 році

Цьогоріч співзасновниця консалтингової компанії MOST Franchising Катерина Бенівська в розмові з Delo.ua виділяє такі топ-3 тренди на ринку франшиз:

Перший тренд. Ринок пожвавився. Восени 2023 року аналітики MOST Franchising провели невелике опитування учасників галузі. Згідно з цим дослідженням, стало зрозуміло, що у 2023 році кількість запитів на купівлю франшизи зростає, порівняно з показниками 2022 р. та навіть 2021 р.

А ось з договорами на купівлю франшизи поки складніше: потенційні партнери більш ретельно підходять до вибору. В результаті середній період продажу франшизи потенційному партнеру наразі складає біля 2 місяців.

Другий тренд. Більш виражена сезонність. Це значить, що потенційні франчайзі готові приймати рішення щодо запуску бізнесу по франшизі у теплий період року. Така поведінка підприємців, в першу чергу, зумовлена блекаутом, що спостерігався минулої зими. Таким чином, українці прагнуть відкрити щось новий бізнес по франшизі в більш активний та спокійний сезон року, щоб правильно запустити та стабілізувати усі рутинні процеси.

Третій тренд. Ставка на відомий та надійний бренд або цікавий продукт. Потенційні покупці франшиз ретельно обирають свій варіант серед відомих компаній, які вже мають власну мережу. Таким чином, підприємці також хочуть мінімізувати ризики при запуску нового бізнесу, що пов’язані з окупністю та прибутковістю точки.

"Бренд і раніше був важливим критерієм вибору, просто наразі до нього ставляться ще більш прискіпливо", - пояснює Бенівська.

Голова директорату Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос в розмові з Delo.ua також зазначає, що тренд зацікавленості франшизами в Україні дійсно зростає.

"За моїми оцінками, такий інтерес до франшиз зріс навіть в 3-4 рази, якщо порівнювати з весною 2022 року. Саме стільки відвідувачів можна спостерігати на заходах по темі франчайзингу. Тобто, на початку повномасштабної війни таких людей могло бути біля 50-100, зараз це може бути вже 2000", - говорить Кривонос.

За його словами, хоча зацікавленість серед українців посилюється, підписання нових угод йде повільніше: "Це зрозуміло, бо люди хочуть ретельно обирати франшизу та мінімізувати ризики під час війни", - говорить Кривонос.

В які бізнеси готові інвестувати українські франчайзі у 2023 році

За оцінками MOST Franchising, потенційні франчайзі зацікавлені у запуску таких видів бізнесів:

Кав’ярні та галузь громадського харчування.

Сфера рітейлу, зокрема продуктового.



Сектор освіти.



Напрямок медицини та медичних лабораторій.



При цьому популярність таких франшиз серед інвесторів визначається за різними характеристиками, звертає увагу Катерина Бенівська. Зокрема:

Франшизи для кав’ярні залишається популярним напрямом для інвестицій за чисельністю пропозицій.

З точки зору кількості проданих франшиз одним оператором – кращі показники мають компанії в сфері продуктового рітейлу.



В Асоціації франчайзингу України погоджуються з тим, що зараз потенційні франчайзі цікавляться простми формати в напрямку їжі, освітніх, дитячих та медичних послуг тощо. Тому українці придивляються до вендінгових апаратів, кав’ярень самообслуговування та ін.

"Люди готові готувати та продавати, наприклад, хот-доги чи бутерброди по франшизі. Але цей процес треба це швидко та просто організувати, щоб почати заробляти гроші. Такі франшизи будуть цікаві підприємцям". Андрій Кривонос Голова директорату Асоціації франчайзингу України

Які франшизи цікавлять українців у 2023 році. Джерело: Delo.ua

Окрема тема – це сума інвестицій у франшизи. Експерти зазначають, що українці часто обирають пропозиції, де співпадають такі характеристики:

доступніша сума інвестицій;

кращі фінансові показники прибутковості та окупності.



Проте франчайзі можуть активно купувати франшизи не тільки за $20-30 тис. Так само є запити й на бізнеси з інвестиціями в $100-150 тис.

"Зараз інвестори часто обирають вигідну франшизу за принципом: «початкові інвестиції – окупність – прибутковість франшизи". Але більш популярними поки все ж залишаються пропозиції з окупністю близько 1-1,5 року". Катерина Бенівська співзасновниця консалтингової компанії MOST Franchising

А за спостереженнями Андрія Кривоноса, сьогодні люди найчастіше готові відкривати нові франчайзингові точки у бюджеті до $15-30 тис.

"Підприємці шукають дешеві формати, які допоможуть швидко повернути вкладені кошти", - каже Кривонос.

При цьому українці готові вкладати тільки власні кошти в запуск франшизи та не хочуть брати на себе якісь кредитні зобов’язання. Такий підхід також пов’язаний з мінімізацією ризиків під час ведення бізнеса.

"Тобто, якщо людина прогорить, вона знає, скільки грошей втратить. Та спокійно може до цього відноситися. А якщо виникають ще й якісь додаткові борги, це може ввести підприємця в депресію. В результаті людина готова взагалі відмовитися від ідеї запускати бізнес", - говорить Кривонос.

Також експерти акцентують, що після 24 лютого власники франчайзингових мереж стали більш лояльними до майбутніх партнерів. Зокрема:

Деякі франчайзери можуть запропонувати розбити сплату паушального внеску на два платежі. Але його треба сплатити до відкриття точки.

Хтось з власників франшиз може зменшити розмір вступного внеску, якщо інвестор відкриває другу або третю точку в цій мережі.



Певні засновники франшиз надають партнерам постійну підтримку на етапі відкриття нової точки. Мова йде про пошук приміщення, навчання франчайзі та працівників, маркетинг та ін.



Нагадаємо, вступний платіж – це сума, яку інвестор сплачує за право відкрити бізнес під чужою торгівельною маркою. Її не варто плутати із інвестиціями у відкриття франшизи. В даному випадку мова йде про кошти, які потрібні інвестору для запуску нової точки.

Де в Україні підприємці прагнуть відкрити бізнес по франшизі

У 2023 році найбільш популярними локаціями для запуску франшиз вважаються такі напрямки, як Київ та Київська область, а також Львів. У MOST Franchising кажуть, що такі рішення франчайзі приймають через дві причини:

В цих містах проживає платоспроможне населення.

Ці міста є великими бізнесовими центрами.

Своєю чергою, Андрій Кривонос пояснює цей тренд бажанням франчайзі мінімізувати бізнесові ризики під час війни.

"Через повномасштабне вторгнення активність франчайзингового ринку в Україні змістилася на захід та у центральну частину країни. Більше закладів по франшизі з’явилося в Івано-Франківську, Тернополі, Вінниці, Черкасах. В 2023 році цей тренд частково зберігся, але не для всіх міст", - розповідає Катерина Бенівська.

Також цьогоріч на ринку франшиз з’явився важливий тренд: франчайзингова діяльність відновлюється у таких містах як Харків та Одеса. Експерти кажуть, що це пов’язано з поверненням людей в ці регіони та, відповідно, з пожвавленням бізнес-активності в містах.

Загалом експерти радять обирати місто для відкриття франшизи, враховуючи такі індикатори, як рівень конкуренції, кількість населення (тобто, потенційних споживачів), середній чек та ін. Такий підхід допоможе отримати стабільний та прибутковий бізнес вже на старті, а це саме той результат, який очікують від франчайзингової пропозиції майбутні підприємці.

Як українські компанії популяризують франшизи за кордоном

Щоб розібратися в ключових трендах міжнародного франчайзингу, спочатку варто зрозуміти, в яких країнах Європи франчайзери найчастіше відкривають нові точки. Згідно з даними компанії MOST Franchising, в топ-3 країн входять Польща, Чехія, Молдова. Загалом у ЄС було відкрито 180 таких франчайзингових точок.

Де у Європі найчастіше відкривають українські франшизи. Джерело: Delo.ua

Як кажуть експерти, цьогоріч міжнародний франчайзинг від українських компаній знаходиться у фазі "стабілізації". Тобто, якщо вітчизняний бізнес вже зробив спробу вийти на іноземні ринки, тепер він має налаштуватися на гру в довгу та інвестувати в цей розвиток.

Як пояснює Андрій Кривонос, зараз закордоном успішно просувають франшизи ті компанії, що вирішили розвивати міжнародні мережі декілька років тому, умовно, ще до пандемії ковіду. Наприклад, це "Експрес Стрижка".

"А ті мережі, що зробити ставку на міжнародний франчайзинг тільки рік тому, поки що вивчають специфіку організації бізнесу в різних країнах та повільніше відкривають нові точки", - говорить експерт.

Також в 2023 році залишається актуальним й створення франшизи спеціально для виходу на ринок іншої країни: "Загалом, такі компанії мають певну глобальну мету: наприклад, популяризація української культури чи популяризація певного стилю життя", - говорить Катерина Бенівська.

Як правильно розвивати фрайнчазинговий бізнес в інших країнах

Якщо компанії хочуть стати успішними за кордоном, вони мають правильно обирати стратегію для масштабування на місцевих ринках, говорять експерти. Для цього спочатку варто запускати нові точки самостійно, а вже потім відкривати франшизи. Це допоможе зрозуміти тонкощі та особливості ведення бізнесу на місцевих ринках.

Тож власникам компаній краще будувати розвиток мережі за таким принципом:

Самостійне відкриття точки.

Самостійне налаштування маркетингу.

Самостійне опрацювання критичних моментів в роботі.

Експерти кажуть, що лише після розуміння всіх необхідних процесів варто переходити до продажу франшизи.

"Яскравим прикладом тут може стати "Нова пошта". Це довгий шлях, але він виважений та вірний. Завдяки такому підходу, в майбутньому компанія зможе отримати системний розвиток, легше знаходити партнерів, стабільно будувати подальшу стратегію розвитку бізнесу за кордоном". Катерина Бенівська співзасновниця консалтингової компанії MOST Franchising

Які помилки власники франшиз можуть зробити за кордоном

За словами експертів, зараз українські компанії хочуть одразу запускати власну франшизу за кордоном. В такому випадку власники мереж шукають потенційних партнерів серед українців, які проживають в цій країні. Після цього починається відкриття перших точок.

Якщо франчайзери обирають таку стратегію розвитку власних франшиз за кордоном, вони мають розуміти, що можуть зіткнутися із великим переліком різноманітних проблем. Серед яких:

Партнери-інвестори не можуть швидко залучити необхідну аудиторію, оскільки бренд франшизи не має впізнаваності на місцевому ринку.

Бізнес має бути готовим подолати багато труднощів, оскільки не має розуміння роботи на місцевому ринку.

"Франчайзингові компанії з України мають пройти процес адаптації під умови роботи на місцевому ринку в ЄС. Це дасть розуміння, що в інших країнах треба орієнтуватися не на українців, там інша цільова аудиторія, яка має свої смаки та вподобання", - звертає увагу Катерина Бенівська.

Якщо власники франчайзингових компаній готові пройти такий процес адаптації із партнерами, тоді вони залишаються на місцевому ринку та активно допомагають франчайзі. Успішними в даному випадку можуть бути лише бізнеси, в яких працює сильна франчайзингова команда.

"Але при такий схемі знайти достойного партнера закордоном, не маючі розвинутий бренд хоча б на території України – майже неможливо", - вважає Бенівська.

Які тренди чекають на ринок франшиз у 2024 році

Хоча зацікавленість франшизами зростає серед українців, франчайзинговий ринок в Україні все одно залишається ще не заповненим у порівнянні з іншими країнами. Тож експерти впевнені: в нашій країні є відкладений попит на франшизи – цей тренд проявить себе після перемоги України.

"Зараз точно немає перенасичення франчайзингового ринку в Україні. До пандемії в країні, за нашими оцінками, було десь до тисячи активних учасників галузі. Якщо зараз порахувати, думаю, в бізнесі працює не більше 500-600 учасників", - пояснює Кривонос.

Катерина Бенівська з MOST Franchising впевнена, що в 2024 році франчайзинг продовжить розвиватися - як з точки зору появи нових франшиз, так і збільшення поточних франчайзингових мереж.

"Вже зараз ми бачимо багато охочих партнерів відкривати точки навесні наступного року. Ці підприємці активно готуються та шукають локації в різних містах України", - пояснює Бенівська.

За словами експертів, подальша популяризація франчайзингу пов’язана з тим, що в умовах економічної невизначеності люди все менше хочуть ризикувати коштами, вкладаючи в ідею і розвиваючи її з нуля. Адже франчайзингова модель – це вже відпрацьована бізнес-модель, де зрозуміло організовані поставки, налагоджено маркетинг та є впізнаваний бренд. Тобто, нові партнери отримують бізнес з бекграундом й певною підтримкою від франчайзингової компанії.

Крім того, франчайзинг дозволяє швидко запустити бізнес, а це важливий фактор під час війни: "На ринку бували й такі випадки, коли запити на франшизи в прифронтових містах зростали через те, що підприємці хотіли швидко відкрити готовий бізнес та почати відновлювати таким чином економіку міста", - розповідає Бенівська.

Своєю чергою, в Ассоціації франчайзингу України очікують на активне запровадження ветеранських франшиз: "Сподіваюся, ветерани отримають певні преференції в цьому напрямку", - каже Кривонос.

Також експерти кажуть, що у 2024 році на ринку франшиз будуть посилюватися певні технологічні тренди. Зокрема:

Бізнес почне більше використовувати нейромережі та штучний інтелект (ШІ) для створення та розвитку франчайзингової мережі. Поки що не можна говорити про масові тенденції, але інтерес до розумних технологій зростатиме. Зокрема, ці розробки компанії будуть активніше застосовувати для розвитку бренду.

"Зараз бізнес може використовувати ШІ в сфері маркетингу, генерації зображень, текстів. Це велика допомога в автоматизації рутинних процесів", - говорить Кривонос.

Бізнес посилить автоматизацію франчайзингу. Мова йде про використання платформ типу Franchising Management System та ін. Вони допомагають автоматизувати франчайзингові стандарти, організувати навчання та полегшують процес взаємодії з новими партнерами на перших етапах співпраці. Також автоматизацію можна використовувати безпосередньо в бізнесі: наприклад, це може бути друк написів на каві чи на чашках.