У січні-вересні туристичний бізнес сплатив на 13% більше податків, ніж минулоріч

У січні-вересні представники туристичної галузі України сплатили податків 1,451 мільярда гривень податків, що на 13% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, коли до бюджету надійшло 1,283 мільярда гривень.

Як повідомляє Державне агентство розвитку туризму, у порівнянні з аналогічним періодом у довоєнному 2021 році сума сплачених податків цього року зменшилася на 18%. Тоді в держскарбницю від тургалузі було перераховано 1,779 мільярда гривень.

Загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, в перші дев'ять місяців цього року у порівнянні з тим же періодом 2022 року зменшилася на 11%. Кількість юридичних осіб стала меншою на 24%, а фізичних - на 7%. Порівняно з аналогічним періодом 2021 року загальне скорочення склало 36% (юросіб - на 51%, а фізичних - на 30%).

Найбільша частка надходжень до держбюджету (63%) цього року була сплачена готелями – 916,6 мільйона гривень. У 2022 році цей показник склав 765,8 мільйона, а за той же період у 2021 році – 1,031 мільярда гривень.

При цьому відбулося незначне зменшення частки сплаченого податку від діяльності туристичних баз та дитячих таборів відпочинку: ці заклади розміщення перерахували в бюджет 106,4 мільйона гривень податків проти 110,5 млн грн за дев’ять місяців минулого року. Натомість 2021 році вони сплатили майже втричі більше - 316,2 мільйона гривень.

Приріст сплачених податків від діяльності кемпінгів та стоянок для житлових автофургонів за три квартали поточного року виріс більше ніж удвічі до минулорічного показника, склавши 2,302 мільйона гривень проти 1,4 мільйона. Однак в порівняні з 2021 роком, коли до бюджету було сплачено 2,76 мільйона гривень, цей показник знизився на 16,6%.

Як зазначила голова ДАРТ Мар’яна Олеськів, наразі сплачені податки є одним з основних показників ефективності роботи туристичної галузі, що значною мірою знаходиться у тіні.

"З огляду на те, що маємо значні розбіжності між кількістю відпочивальників та сплаченими податками, розуміємо, що багато коштів знаходяться у тіні. І винесення на голосування проєкту нового закону про туризм, який наразі знаходиться на стадії підготовки до другого читання у профільному комітеті Верховної Ради, змінить ситуацію на краще", - вказала вона.

Після ухвалення закону, за словами чиновниці, держава врешті матиме точну інформацію про кількість суб’єктів туристичного господарювання та зможе сповна здійснювати моніторинг і контроль, з одного боку, а з іншого – допомагати та захищати.

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