Рада оголосила Моршин курортом державного значення

Верховна Рада оголосила природні території міста Моршин Львівської області, природні території Моршинського и Нинівського родовищ мінеральних лікувальних розсолів курортом державного значення.

Відповідний урядовий законопроект №8319 був прийнятий парламентом 10 червня відразу в першому (262 голоси) та другому читанні (265 голосів). Жоден депутат не голосував проти такого рішення, але при ухваленні закону в цілому утримався нардеп від "Слуги народу" Іван Шинкаренко.

Законом затверджено межі округу і зон гірничо-санітарної охорони курорту Моршин. Кабінет міністрів протягом півроку має встановити режим для округу і зон та забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій оздоровчого призначення, а також внесення відомостей до земельного кадастру про обмеження у використанні цих земель.

Як зазначив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, ухвалення такого закону є визначною подією для регіону, адже Моршин став першим курортом державного значення у цій області. Питання ж про надання йому такого статусу Львівська ОДА підняла ще понад 4,5 роки.

"Мінеральні природні лікувальні води Моршинського родовища унікальні. У порівнянні з мінеральними водами європейських країн, які за хімічним складом близькі до моршинської ропи, води з Моршина мають у кілька разів більшу мінералізацію!" - зазначив чиновник.

За його словами, Моршин є чудовим місцем для оздоровлення, реабілітації та відпочинку, але курорт потребує залучення інвесторів для того, щоб оживити інфраструктуру санаторно-курортного і відпочинкового комплексу для надання першокласного сервісу.

"Окрім Моршина, на Львівщині є інші курорти, які претендують на статус курортів державного значення. Наприклад, Трускавець. Ще у 2021 році звернулися в Державне агентство розвитку туризму з клопотанням щодо оголошення природної території Трускавця курортною територією державного значення. Зараз доопрацьовують картографічні матеріали з визначення меж та шукають необхідні документи в архівах", - додав Козицький.

Нагадаємо також, що внаслідок дерусифікації топоніміки в столиці України в минулому році з'явився провулок, названий на часть Моршина. Раніше він називався на честь російського курорта Кисловодськ.