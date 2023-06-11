Рада объявила Моршин курортом государственного значения

Верховная Рада объявила природные территории города Моршин Львовской области, природные территории Моршинского и Ниновского месторождений минеральных лечебных рассолов курортом государственного значения.

Соответствующий правительственный законопроект №8319 был принят парламентом 10 июня сразу в первом (262 голоса) и втором чтении (265 голосов). Ни один депутат не голосовал против такого решения, но при принятии закона в целом воздержался нардеп от "Слуги народа" Иван Шинкаренко.

Законом утверждены границы округа и зон горно-санитарной охраны курорта Моршин. Кабинету министров в течение полугода поручено установить режим для округа и зон и обеспечить разработку проекта землеустройства по организации и установлению границ территорий оздоровительного назначения, а также внесение сведений в земельный кадастр об ограничении в использовании этих земель.

Как отметил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, принятие такого закона является выдающимся событием для региона, поскольку Моршин стал первым курортом государственного значения в этой области. Вопрос о предоставлении ему такого статуса Львовская ОГА подняла еще более 4,5 лет.

"Минеральные природные лечебные воды Моршинского месторождения уникальны. По сравнению с минеральными водами европейских стран, которые по химическому составу близки к моршинской рапе, воды из Моршина имеют в несколько раз большую минерализацию!" – отметил чиновник.

По его словам, Моршин является отличным местом для оздоровления, реабилитации и отдыха, но курорт нуждается в привлечении инвесторов для того, чтобы оживить инфраструктуру санаторно-курортного и комплекса для предоставления первоклассного сервиса.

"Кроме Моршина, на Львовщине есть и другие курорты, которые претендуют на статус курортов государственного значения. Например, Трускавец. Еще в 2021 году обратились в Государственное агентство развития туризма с ходатайством относительно объявления природной территории Трускавца курортной территорией государственного значения. Сейчас дорабатывают картографические материалы по определению границ и ищут необходимые документы в архивах", - добавил Козицкий.

Напомним также, что в результате дерусификации топонимики в столице Украины в прошлом году появился переулок, названный часть Моршина. Ранее он назывался в честь русского курорта Кисловодск.