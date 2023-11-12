В январе-сентябре туристический бизнес уплатил на 13% больше налогов, чем годом ранее

В январе-сентябре представители туристической отрасли Украины уплатили налогов 1,451 миллиарда гривен налогов, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда в бюджет поступило 1,283 миллиарда гривен.

Как сообщает Государственное агентство развития туризма, по сравнению с аналогичным периодом в довоенном 2021 году сумма уплаченных налогов в текущем году уменьшилась на 18%. Тогда в казну от туротрасли было перечислено 1,779 миллиарда гривен.

Общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, в первые девять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2022 уменьшилось на 11%. Количество юридических лиц стало меньше на 24%, а физических – на 7%. По сравнению же с аналогичным периодом 2021 года общее сокращение составило 36% (юрлиц – на 51%, а физических – на 30%).

Наибольшая доля поступлений в госбюджет (63%) в этом году была уплачена гостиницами – 916,6 миллиона гривен. В 2022 году этот показатель составил 765,8 миллиона, а за тот же период в 2021 году – 1,031 миллиарда гривен.

При этом произошло незначительное уменьшение доли уплаченного налога от деятельности туристических баз и детских лагерей отдыха: заведения размещения перечислили в бюджет 106,4 миллиона гривен налогов против 110,5 миллиона за девять месяцев прошлого года. В 2021 же году они уплатили почти втрое больше - 316,2 миллиона гривен.

Прирост уплаченных налогов от деятельности кемпингов и стоянок для жилых автофургонов за три квартала текущего года вырос более чем вдвое к прошлогоднему показателю, составив 2,302 миллиона гривен против 1,4 миллиона. Однако по сравнению с 2021 годом, когда в бюджет было уплачено 2,76 миллиона гривен, этот показатель упал на 16,6%.

Как отметила глава ГАРТ Марьяна Олеськив, уплаченные налоги ныне являются одним из основных показателей эффективности работы туристической отрасли, в значительной степени находящейся в тени.

"Учитывая, что мы имеем значительные расхождения между количеством отдыхающих и уплаченными налогами, понимаем, что много средств находятся в тени. И вынесение на голосование проекта нового закона о туризме, который находится на стадии подготовки ко второму чтению в профильном комитете Верховной Рады, изменит ситуацию к лучшему", - указала она.

После принятия закона, по словам чиновницы, государство наконец будет иметь точную информацию о количестве субъектов туристического хозяйствования и сможет полностью осуществлять мониторинг и контроль с одной стороны, а с другой – помогать и защищать.

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