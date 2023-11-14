В поисках франшизы. Какие бизнесы заинтересованы запускать предприниматели в Украине и за границей

В этом году рынок франшиз активно восстанавливается: появляются новые предложения, увеличивается заинтересованность от потенциальных франчайзи, стабильно развивается направление зарубежного бизнеса. Потому Delo.ua решило разобраться, какие бизнесы украинцы хотят запускать по франшизе, сколько денег готовы вложить в старт и как быстро могут окупиться такие инвестиции. Также эксперты рассказали о том, какие интересные технологические тренды будут актуальны для рынка франшиз в 2024 году.

Какие тенденции на рынке франшиз наблюдаются в 2023 году

В этом году соучредитель консалтинговой компании MOST Franchising Екатерина Бенивская в разговоре с Delo.ua выделяет следующие топ-3 тренда на рынке франшиз:

Первый тренд . Рынок оживился. Осенью 2023 года аналитики MOST Franchising провели небольшой опрос участников отрасли. Согласно этому исследованию, стало ясно, что в 2023 году количество запросов на покупку франшизы растет по сравнению с показателями 2022 г. и даже 2021 г.

А вот с договорами на покупку франшизы пока сложнее: потенциальные партнеры более тщательно подходят к выбору. В результате средний период продажи франшизы потенциальному партнеру составляет около 2 месяцев .

Второй тренд. Более выражена сезонность. Это значит, что потенциальные франчайзи готовы принимать решения о запуске бизнеса по франшизе в теплый период года. Такое поведение предпринимателей, в первую очередь, обусловлено наблюдавшимся прошлой зимой блекаутом. Таким образом, украинцы стремятся открыть новый бизнес по франшизе в более активный и спокойный сезон года, чтобы правильно запустить и стабилизировать все рутинные процессы.

Третий тренд . Ставка на известный и надежный бренд или интересный продукт . Потенциальные покупатели франшиз тщательно выбирают свой вариант среди известных компаний, уже имеющих собственную сеть. Таким образом, предприниматели также хотят минимизировать риски при запуске нового бизнеса, связанных с окупаемостью и прибыльностью точки.

"Бренд по-прежнему был важным критерием выбора, просто сейчас к нему относятся еще более придирчиво", - объясняет Бенивская.

Глава директората Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос в разговоре с Delo.ua также отмечает, что тренд заинтересованности франшизами в Украине действительно растет.

"По моим оценкам, такой интерес к франшизам вырос даже в 3-4 раза, если сравнивать с весной 2022 года. Именно столько посетителей можно наблюдать на мероприятиях по теме франчайзинга. То есть, в начале полномасштабной войны таких людей могло быть около 50-100, сейчас это может быть уже 2000", – говорит Кривонос.

По его словам, хотя заинтересованность украинцев усиливается, подписание новых соглашений идет медленнее: "Это понятно, потому что люди хотят тщательно выбирать франшизу и минимизировать риски во время войны", - говорит Кривонос.

В какие бизнесы готовы инвестировать украинские франчайзи в 2023 году

По оценкам MOST Franchising, потенциальные франчайзи заинтересованы в запуске таких видов бизнесов:

Кофейня и отрасль общественного питания.

Сфера ритейла, в том числе продуктового.



Сектор образования.



Направление медицины и лаборатории.



При этом популярность таких франшиз среди инвесторов определяется по разным характеристикам, обращает внимание Екатерина Бенивская. В частности:

Франшизы для кофейни остаются популярным направлением для инвестиций по численности предложений.

С точки зрения количества проданных франшиз одним оператором – лучшие показатели у компаний в сфере продуктового ритейла.



В Ассоциации франчайзинга Украины соглашаются с тем, что сейчас потенциальные франчайзи интересуются простыми форматами в направлении еды, образовательных, детских и медицинских услуг . Поэтому украинцы присматриваются к вендинговым аппаратам, кафе самообслуживания и т.д.

"Люди готовы готовить и продавать, например, хот-доги или бутерброды по франшизе. Но этот процесс надо быстро и просто организовать, чтобы начать зарабатывать деньги. Такие франшизы будут интересны предпринимателям". Андрей Кривонос Председатель директората Ассоциации франчайзинга Украины

Какие франшизы интересуют украинцев в 2023 году. Источник: Delo.ua

Отдельная тема – это сумма инвестиций во франшизы . Эксперты отмечают, что украинцы часто выбирают предложения, где совпадают следующие характеристики:

более доступная сумма инвестиций;

лучшие финансовые показатели прибыльности и окупаемости.



Однако Франчайзи могут активно покупать франшизы не только за $20-30 тыс . Так же есть запросы и на бизнесы с инвестициями в $100-150 тыс .

"Сейчас инвесторы часто выбирают выгодную франшизу по принципу: "начальные инвестиции – окупаемость – прибыльность франшизы". Но более популярными пока все же остаются предложения с окупаемостью около 1-1,5 лет. Екатерина Бенивская соучредитель консалтинговой компании MOST Franchising

А по наблюдениям Андрея Кривоноса, сегодня люди чаще всего готовы открывать новые франчайзинговые точки в бюджете до $15-30 тыс.

"Предприниматели ищут дешевые форматы, которые помогут быстро вернуть вложенные средства", – говорит Кривонос.

При этом украинцы готовы вкладывать только собственные средства в запуск франшизы и не хотят брать на себя какие-либо кредитные обязательства. Такой подход также связан с минимизацией рисков при ведении бизнеса.

"То есть если человек прогорит, он знает, сколько денег потеряет. Но спокойно может к этому относиться. А если возникают еще и какие-то дополнительные долги, это может ввести предпринимателя в депрессию. В результате человек готов вообще отказаться от идеи запускать бизнес", - говорит Кривонос.

Также эксперты акцентируют, что после 24 февраля владельцы франчайзинговых сетей стали более лояльны к будущим партнерам . В частности:

Некоторые франчайзеры могут предложить разбить уплату паушального взноса на два платежа. Но его нужно оплатить до открытия точки.

Кто-то из держателей франшиз может уменьшить размер вступительного взноса, если инвестор открывает вторую или третью точку в этой сети.



Некоторые основатели франшиз оказывают партнерам постоянную поддержку на этапе открытия новой точки. Речь идет о поиске помещения, обучении франчайзи и работников, маркетинге и т.д.



Напомним, вступительный платеж – это сумма, которую инвестор платит за право открыть бизнес под чужой торговой маркой. Ее не стоит путать с инвестициями в открытие франшизы . В данном случае речь идет о средствах, которые требуются инвестору для запуска новой точки.

Где в Украине предприниматели стремятся открыть бизнес по франшизе

В 2023 году Наиболее популярными локациями для запуска франшиз считаются такие направления, как Киев и Киевская область, а также Львов . В MOST Franchising говорят, что такие решения франчайзи принимают по двум причинам:

В этих городах проживает платежеспособное население.

Эти города являются крупными центрами бизнеса.

В свою очередь, Андрей Кривонос объясняет этот тренд желанием франчайзи минимизировать бизнес риски во время войны.

"Из-за полномасштабного вторжения активность франчайзингового рынка в Украине сместилась на запад и в центральную часть страны. Больше заведений по франшизе появилось в Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Черкассах. В 2023 году этот тренд частично сохранился, но не для всех городов", – рассказывает Екатерина Бенивская.

Также в этом году на рынке франшиз появился важный тренд: франчайзинговая деятельность возобновляется в таких городах как Харьков и Одесса . Эксперты говорят, что это связано с возвращением людей в эти регионы и соответственно с оживлением бизнес-активности в городах.

В целом эксперты советуют выбирать город для открытия франшизы, учитывая такие индикаторы, как уровень конкуренции, количество населения (т.е. потенциальных потребителей), средний чек и т.д. Такой подход поможет получить стабильный и прибыльный бизнес уже на старте, а именно тот результат, который ожидают от франчайзингового предложения будущие предприниматели.

Как украинские компании популяризируют франшизы за границей

Чтобы разобраться в ключевых трендах международного франчайзинга, сначала следует понять, в каких странах Европы франчайзеры чаще всего открывают новые точки. Согласно данным компании MOST Franchising , в топ-3 стран входят Польша, Чехия, Молдова. Всего в ЕС было открыто 180 таких франчайзинговых точек.

Где в Европе чаще всего открывают украинские франшизы. Источник: Delo.ua

Как говорят эксперты, международный франчайзинг от украинских компаний в этом году находится в фазе "стабилизации". То есть, если отечественный бизнес уже попытался выйти на иностранные рынки, теперь он должен настроиться на игру в долгую и инвестировать в это развитие.

Как объясняет Андрей Кривонос, сейчас за границей успешно продвигают франшизы те компании, которые решили развивать международные сети несколько лет назад, условно, еще до пандемии наковы. К примеру, это "Экспресс Стрижка".

"А те сети, что сделать ставку на международный франчайзинг только год назад, пока изучают специфику организации бизнеса в разных странах и медленнее открывают новые точки", – говорит эксперт.

Также в 2023 году остается актуальным и создание франшизы специально для выхода на рынок другой страны: "В целом такие компании преследуют определенную глобальную цель: например, популяризация украинской культуры или популяризация определенного стиля жизни", - говорит Екатерина Бенивская.

Как правильно развивать фрайнчазинговый бизнес в других странах

Если компании хотят стать успешными за рубежом, они должны правильно выбирать стратегию масштабирования на местных рынках, говорят эксперты. Для этого сначала следует запускать новые точки самостоятельно, а уже потом открывать франшизы . Это поможет осознать тонкости и особенности ведения бизнеса на местных рынках.

Так что владельцам компаний лучше строить развитие сети по следующему принципу:

Самостоятельное открытие точки.

Самостоятельная настройка маркетинга.

Самостоятельная проработка критических моментов в работе.

Эксперты говорят, что только после понимания всех необходимых процессов следует переходить к продаже франшизы .

"Ярким примером здесь может стать "Новая почта". Это долгий путь, но он взвешенный и верный. Благодаря такому подходу, в будущем компания сможет получить системное развитие, легче находить партнеров, стабильно строить дальнейшую стратегию развития бизнеса за границей". Екатерина Бенивская соучредитель консалтинговой компании MOST Franchising

Какие ошибки владельцы франшиз могут совершить за границей

По словам экспертов, сейчас украинские компании хотят сразу запускать собственную франшизу за границей . В таком случае владельцы сетей ищут потенциальных партнеров среди проживающих в этой стране украинцев. После этого начинается открытие первых точек.

Если франчайзеры выбирают такую стратегию развития собственных франшиз за границей, они должны понимать, что они могут столкнуться с большим перечнем различных проблем. Среди которых:

Партнеры-инвесторы не могут быстро привлечь необходимую аудиторию, поскольку у бренда франшизы нет узнаваемости на местном рынке.

Бизнес должен быть готов преодолеть много трудностей, поскольку не понимает работу на местном рынке.

"Франчайзинговые компании из Украины должны пройти процесс адаптации под условия работы на местном рынке в ЕС. Это даст понимание, что в других странах нужно ориентироваться не на украинцев, там другая целевая аудитория, которая имеет свои вкусы и предпочтения", - обращает внимание Екатерина Бенивская. .

Если владельцы франчайзинговых компаний готовы пройти такой процесс адаптации с партнерами, они остаются на местном рынке и активно помогают франчайзи. Успешными в данном случае могут быть только бизнесы, в которых работает сильная франчайзинговая команда .

"Но при такой схеме найти достойного партнера за границей, не имея развитого бренда хотя бы на территории Украины – почти невозможно", - считает Бенивская.

Какие тренды ждут рынка франшиз в 2024 году

Хотя интерес франшизами растет среди украинцев, франчайзинговый рынок в Украине все равно остается еще не заполненным по сравнению с другими странами. Так что эксперты уверены: в нашей стране есть отложенный спрос на франшизы – этот тренд проявит себя после победы Украины.

"Сейчас точно нет перенасыщения франчайзингового рынка в Украине. До пандемии в стране, по нашим оценкам, было около тысячи активных участников отрасли. Если сейчас посчитать, думаю, в бизнесе работает не более 500-600 участников", - объясняет Кривонос.

Екатерина Бенивская из MOST Franchising уверена, что в 2024 году франчайзинг продолжит развиваться – как с точки зрения появления новых франшиз, так и увеличения текущих франчайзинговых сетей.

"Уже сейчас мы видим много желающих партнеров открывать точки весной следующего года. Эти предприниматели активно готовятся и ищут локации в разных городах Украины", – объясняет Бенивская.

По словам экспертов, дальнейшая популяризация франчайзинга связана с тем, что в условиях экономической неопределенности люди все меньше хотят рисковать денежными средствами, вкладывая в идею и развивая ее с нуля. Ведь франчайзинговая модель – это уже отработанная бизнес-модель, где понятно организованы поставки, налажен маркетинг и есть узнаваемый бренд. То есть новые партнеры получают бизнес с бэкграундом и определенной поддержкой от франчайзинговой компании.

Кроме того, франчайзинг позволяет быстро запустить бизнес, а это важный фактор во время войны. ", – рассказывает Бенивская.

В свою очередь, в Ассоциации франчайзинга Украины ожидают активное введение ветеранских франшиз : "Надеюсь, ветераны получат определенные преференции в этом направлении", - говорит Кривонос.

Также эксперты говорят, что в 2024 году на рынке франшиз будут усиливаться некоторые технологические тренды. В частности:

Бизнес начнет использовать нейросети и искусственный интеллект (ИИ) для создания и развития франчайзинговой сети. Пока нельзя говорить о массовых тенденциях, но интерес к разумным технологиям будет расти. В частности, эти разработки компании будут более активно применять для развития бренда.

"Сейчас бизнес может использовать ИИ в сфере маркетинга, генерации изображений, текстов. Это большая помощь в автоматизации рутинных процессов", – говорит Кривонос.

Бизнес усилит автоматизацию франчайзинга. Речь идет об использовании платформ типа Franchising Management System и т.д. Они помогают автоматизировать франчайзинговые стандарты, организовать обучение и облегчают процесс взаимодействия с новыми партнерами на первых этапах сотрудничества. Также автоматизацию можно использовать непосредственно в бизнесе: например это может быть печать надписей на кофе или на чашках.