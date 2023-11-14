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В поисках франшизы. Какие бизнесы заинтересованы запускать предприниматели в Украине и за границей
В этом году рынок франшиз активно восстанавливается: появляются новые предложения, увеличивается заинтересованность от потенциальных франчайзи, стабильно развивается направление зарубежного бизнеса. Потому Delo.ua решило разобраться, какие бизнесы украинцы хотят запускать по франшизе, сколько денег готовы вложить в старт и как быстро могут окупиться такие инвестиции. Также эксперты рассказали о том, какие интересные технологические тренды будут актуальны для рынка франшиз в 2024 году.
- Какие тенденции на рынке франшиз наблюдаются в 2023 году
- В какие бизнесы готовы инвестировать украинские франчайзи в 2023 году
- Где в Украине предприниматели стремятся открыть бизнес по франшизе
- Как украинские компании популяризируют франшизы за границей
- Какие тренды ждут рынка франшиз в 2024 году
Какие тенденции на рынке франшиз наблюдаются в 2023 году
В этом году соучредитель консалтинговой компании MOST Franchising Екатерина Бенивская в разговоре с Delo.ua выделяет следующие топ-3 тренда на рынке франшиз:
Первый тренд . Рынок оживился. Осенью 2023 года аналитики MOST Franchising провели небольшой опрос участников отрасли. Согласно этому исследованию, стало ясно, что в 2023 году количество запросов на покупку франшизы растет по сравнению с показателями 2022 г. и даже 2021 г.
А вот с договорами на покупку франшизы пока сложнее: потенциальные партнеры более тщательно подходят к выбору. В результате средний период продажи франшизы потенциальному партнеру составляет около 2 месяцев .Подписывайтесь на наш YouTube канал
Второй тренд. Более выражена сезонность. Это значит, что потенциальные франчайзи готовы принимать решения о запуске бизнеса по франшизе в теплый период года. Такое поведение предпринимателей, в первую очередь, обусловлено наблюдавшимся прошлой зимой блекаутом. Таким образом, украинцы стремятся открыть новый бизнес по франшизе в более активный и спокойный сезон года, чтобы правильно запустить и стабилизировать все рутинные процессы.
Третий тренд . Ставка на известный и надежный бренд или интересный продукт . Потенциальные покупатели франшиз тщательно выбирают свой вариант среди известных компаний, уже имеющих собственную сеть. Таким образом, предприниматели также хотят минимизировать риски при запуске нового бизнеса, связанных с окупаемостью и прибыльностью точки.
"Бренд по-прежнему был важным критерием выбора, просто сейчас к нему относятся еще более придирчиво", - объясняет Бенивская.
Глава директората Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос в разговоре с Delo.ua также отмечает, что тренд заинтересованности франшизами в Украине действительно растет.
"По моим оценкам, такой интерес к франшизам вырос даже в 3-4 раза, если сравнивать с весной 2022 года. Именно столько посетителей можно наблюдать на мероприятиях по теме франчайзинга. То есть, в начале полномасштабной войны таких людей могло быть около 50-100, сейчас это может быть уже 2000", – говорит Кривонос.
По его словам, хотя заинтересованность украинцев усиливается, подписание новых соглашений идет медленнее: "Это понятно, потому что люди хотят тщательно выбирать франшизу и минимизировать риски во время войны", - говорит Кривонос.
В какие бизнесы готовы инвестировать украинские франчайзи в 2023 году
По оценкам MOST Franchising, потенциальные франчайзи заинтересованы в запуске таких видов бизнесов:
- Кофейня и отрасль общественного питания.
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Сфера ритейла, в том числе продуктового.
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Сектор образования.
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Направление медицины и лаборатории.
При этом популярность таких франшиз среди инвесторов определяется по разным характеристикам, обращает внимание Екатерина Бенивская. В частности:
- Франшизы для кофейни остаются популярным направлением для инвестиций по численности предложений.
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С точки зрения количества проданных франшиз одним оператором – лучшие показатели у компаний в сфере продуктового ритейла.
В Ассоциации франчайзинга Украины соглашаются с тем, что сейчас потенциальные франчайзи интересуются простыми форматами в направлении еды, образовательных, детских и медицинских услуг . Поэтому украинцы присматриваются к вендинговым аппаратам, кафе самообслуживания и т.д.
Отдельная тема – это сумма инвестиций во франшизы . Эксперты отмечают, что украинцы часто выбирают предложения, где совпадают следующие характеристики:
- более доступная сумма инвестиций;
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лучшие финансовые показатели прибыльности и окупаемости.
Однако Франчайзи могут активно покупать франшизы не только за $20-30 тыс . Так же есть запросы и на бизнесы с инвестициями в $100-150 тыс .
А по наблюдениям Андрея Кривоноса, сегодня люди чаще всего готовы открывать новые франчайзинговые точки в бюджете до $15-30 тыс.
"Предприниматели ищут дешевые форматы, которые помогут быстро вернуть вложенные средства", – говорит Кривонос.
При этом украинцы готовы вкладывать только собственные средства в запуск франшизы и не хотят брать на себя какие-либо кредитные обязательства. Такой подход также связан с минимизацией рисков при ведении бизнеса.
"То есть если человек прогорит, он знает, сколько денег потеряет. Но спокойно может к этому относиться. А если возникают еще и какие-то дополнительные долги, это может ввести предпринимателя в депрессию. В результате человек готов вообще отказаться от идеи запускать бизнес", - говорит Кривонос.
Также эксперты акцентируют, что после 24 февраля владельцы франчайзинговых сетей стали более лояльны к будущим партнерам . В частности:
- Некоторые франчайзеры могут предложить разбить уплату паушального взноса на два платежа. Но его нужно оплатить до открытия точки.
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Кто-то из держателей франшиз может уменьшить размер вступительного взноса, если инвестор открывает вторую или третью точку в этой сети.
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Некоторые основатели франшиз оказывают партнерам постоянную поддержку на этапе открытия новой точки. Речь идет о поиске помещения, обучении франчайзи и работников, маркетинге и т.д.
Напомним, вступительный платеж – это сумма, которую инвестор платит за право открыть бизнес под чужой торговой маркой. Ее не стоит путать с инвестициями в открытие франшизы . В данном случае речь идет о средствах, которые требуются инвестору для запуска новой точки.
Где в Украине предприниматели стремятся открыть бизнес по франшизе
В 2023 году Наиболее популярными локациями для запуска франшиз считаются такие направления, как Киев и Киевская область, а также Львов . В MOST Franchising говорят, что такие решения франчайзи принимают по двум причинам:
- В этих городах проживает платежеспособное население.
- Эти города являются крупными центрами бизнеса.
В свою очередь, Андрей Кривонос объясняет этот тренд желанием франчайзи минимизировать бизнес риски во время войны.
"Из-за полномасштабного вторжения активность франчайзингового рынка в Украине сместилась на запад и в центральную часть страны. Больше заведений по франшизе появилось в Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Черкассах. В 2023 году этот тренд частично сохранился, но не для всех городов", – рассказывает Екатерина Бенивская.
Также в этом году на рынке франшиз появился важный тренд: франчайзинговая деятельность возобновляется в таких городах как Харьков и Одесса . Эксперты говорят, что это связано с возвращением людей в эти регионы и соответственно с оживлением бизнес-активности в городах.
В целом эксперты советуют выбирать город для открытия франшизы, учитывая такие индикаторы, как уровень конкуренции, количество населения (т.е. потенциальных потребителей), средний чек и т.д. Такой подход поможет получить стабильный и прибыльный бизнес уже на старте, а именно тот результат, который ожидают от франчайзингового предложения будущие предприниматели.
Как украинские компании популяризируют франшизы за границей
Чтобы разобраться в ключевых трендах международного франчайзинга, сначала следует понять, в каких странах Европы франчайзеры чаще всего открывают новые точки. Согласно данным компании MOST Franchising , в топ-3 стран входят Польша, Чехия, Молдова. Всего в ЕС было открыто 180 таких франчайзинговых точек.
Как говорят эксперты, международный франчайзинг от украинских компаний в этом году находится в фазе "стабилизации". То есть, если отечественный бизнес уже попытался выйти на иностранные рынки, теперь он должен настроиться на игру в долгую и инвестировать в это развитие.
Как объясняет Андрей Кривонос, сейчас за границей успешно продвигают франшизы те компании, которые решили развивать международные сети несколько лет назад, условно, еще до пандемии наковы. К примеру, это "Экспресс Стрижка".
"А те сети, что сделать ставку на международный франчайзинг только год назад, пока изучают специфику организации бизнеса в разных странах и медленнее открывают новые точки", – говорит эксперт.
Также в 2023 году остается актуальным и создание франшизы специально для выхода на рынок другой страны: "В целом такие компании преследуют определенную глобальную цель: например, популяризация украинской культуры или популяризация определенного стиля жизни", - говорит Екатерина Бенивская.
Как правильно развивать фрайнчазинговый бизнес в других странах
Если компании хотят стать успешными за рубежом, они должны правильно выбирать стратегию масштабирования на местных рынках, говорят эксперты. Для этого сначала следует запускать новые точки самостоятельно, а уже потом открывать франшизы . Это поможет осознать тонкости и особенности ведения бизнеса на местных рынках.
Так что владельцам компаний лучше строить развитие сети по следующему принципу:
- Самостоятельное открытие точки.
- Самостоятельная настройка маркетинга.
- Самостоятельная проработка критических моментов в работе.
Эксперты говорят, что только после понимания всех необходимых процессов следует переходить к продаже франшизы .
Какие ошибки владельцы франшиз могут совершить за границей
По словам экспертов, сейчас украинские компании хотят сразу запускать собственную франшизу за границей . В таком случае владельцы сетей ищут потенциальных партнеров среди проживающих в этой стране украинцев. После этого начинается открытие первых точек.
Если франчайзеры выбирают такую стратегию развития собственных франшиз за границей, они должны понимать, что они могут столкнуться с большим перечнем различных проблем. Среди которых:
- Партнеры-инвесторы не могут быстро привлечь необходимую аудиторию, поскольку у бренда франшизы нет узнаваемости на местном рынке.
- Бизнес должен быть готов преодолеть много трудностей, поскольку не понимает работу на местном рынке.
"Франчайзинговые компании из Украины должны пройти процесс адаптации под условия работы на местном рынке в ЕС. Это даст понимание, что в других странах нужно ориентироваться не на украинцев, там другая целевая аудитория, которая имеет свои вкусы и предпочтения", - обращает внимание Екатерина Бенивская. .
Если владельцы франчайзинговых компаний готовы пройти такой процесс адаптации с партнерами, они остаются на местном рынке и активно помогают франчайзи. Успешными в данном случае могут быть только бизнесы, в которых работает сильная франчайзинговая команда .
"Но при такой схеме найти достойного партнера за границей, не имея развитого бренда хотя бы на территории Украины – почти невозможно", - считает Бенивская.
Какие тренды ждут рынка франшиз в 2024 году
Хотя интерес франшизами растет среди украинцев, франчайзинговый рынок в Украине все равно остается еще не заполненным по сравнению с другими странами. Так что эксперты уверены: в нашей стране есть отложенный спрос на франшизы – этот тренд проявит себя после победы Украины.
"Сейчас точно нет перенасыщения франчайзингового рынка в Украине. До пандемии в стране, по нашим оценкам, было около тысячи активных участников отрасли. Если сейчас посчитать, думаю, в бизнесе работает не более 500-600 участников", - объясняет Кривонос.
Екатерина Бенивская из MOST Franchising уверена, что в 2024 году франчайзинг продолжит развиваться – как с точки зрения появления новых франшиз, так и увеличения текущих франчайзинговых сетей.
"Уже сейчас мы видим много желающих партнеров открывать точки весной следующего года. Эти предприниматели активно готовятся и ищут локации в разных городах Украины", – объясняет Бенивская.
По словам экспертов, дальнейшая популяризация франчайзинга связана с тем, что в условиях экономической неопределенности люди все меньше хотят рисковать денежными средствами, вкладывая в идею и развивая ее с нуля. Ведь франчайзинговая модель – это уже отработанная бизнес-модель, где понятно организованы поставки, налажен маркетинг и есть узнаваемый бренд. То есть новые партнеры получают бизнес с бэкграундом и определенной поддержкой от франчайзинговой компании.
Кроме того, франчайзинг позволяет быстро запустить бизнес, а это важный фактор во время войны. ", – рассказывает Бенивская.
В свою очередь, в Ассоциации франчайзинга Украины ожидают активное введение ветеранских франшиз : "Надеюсь, ветераны получат определенные преференции в этом направлении", - говорит Кривонос.
Также эксперты говорят, что в 2024 году на рынке франшиз будут усиливаться некоторые технологические тренды. В частности:
- Бизнес начнет использовать нейросети и искусственный интеллект (ИИ) для создания и развития франчайзинговой сети. Пока нельзя говорить о массовых тенденциях, но интерес к разумным технологиям будет расти. В частности, эти разработки компании будут более активно применять для развития бренда.
"Сейчас бизнес может использовать ИИ в сфере маркетинга, генерации изображений, текстов. Это большая помощь в автоматизации рутинных процессов", – говорит Кривонос.
- Бизнес усилит автоматизацию франчайзинга. Речь идет об использовании платформ типа Franchising Management System и т.д. Они помогают автоматизировать франчайзинговые стандарты, организовать обучение и облегчают процесс взаимодействия с новыми партнерами на первых этапах сотрудничества. Также автоматизацию можно использовать непосредственно в бизнесе: например это может быть печать надписей на кофе или на чашках.
- Бизнес использует новые технологии и продолжает закупать оборудование для организации бесперебойной работы точек в условиях возможных блекаутов. Поэтому в преддверии зимы идет усиленная подготовка к отключениям света. Но во франчайзинговых компаниях уверены, что этой зимой удастся закрыть большинство проблемных вопросов и стабилизировать работу бизнеса даже в условиях форс-мажоров.