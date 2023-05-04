США разрешили владельцу "Киевстар" продать российский "Билайн"

Телекоммуникационный холдинг Veon, являющийся акционером крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар", получил разрешение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США для продажи российских активов. Речь идет о российской "дочке" компании - "ВымпелКом", ей принадлежит бренд "Билайн". Такая информация была опубликована в финансовом отчете компании за первый квартал 2023 года.

15 апреля Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выдало лицензию, позволяющую американским лицам принять участие в соглашениях, необходимых для продажи "ВымпелКома".

Холдингу Veon принадлежит 100% российского телекоммуникационного оператора "ВымпелКом".

В компании Veon уверяют, что обладают всеми разрешениями, требуемыми властями Великобритании и Бермудских островов.

Как передают российские СМИ, правительственная комиссия РФ также разрешила продажу "ВымпелКома" при условии, если по меньшей мере 90% облигаций Veon выкупят у российских инвесторов.

Ключевым владельцем холдинга Veon является Letterone Holdings российских миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана, Петра Авена и Алексея Кузьмичева, находящихся под западными санкциями с весны 2022 года.

О том, что Холдинг Veon хочет продавать свои российские активы, стало известно в ноябре прошлого года.

"VEON Ltd. объявляет, что проводит процесс продажи своих российских подразделений. Руководство Veon изучает все возможные варианты, стремясь достичь оптимального результата для всех заинтересованных сторон, включая Veon, ее российских подразделений, акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в России, так и за ее пределами",- говорилось в сообщении.

Как в августе 2022 года сообщало Bloomberg, Veon может заморозить развитие сети в России из-за санкций, а за пределами страны ведет переговоры о продаже вышек. Это было вызвано тем, что из-за введенных санкций из-за войны в Украине блокируют импорт оборудования.

Отметим, компания была основана в Москве в 1992 году как "ВымпелКом". Она являлась одним из первых операторов мобильной связи в России. В настоящее время Veon является голландской телекоммуникационной компанией. В Украине группа представлена мобильным оператором "Киевстар".