США дозволили власнику “Київстар” продати російський “Білайн”

Телекомунікаційний холдинг Veon, який є акціонером найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", отримав дозвіл Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США для продажу російських активів. Йдеться про російську "дочку" компанії – "ВимпелКом", їй належить бренд "Білайн". Таку інформацію опублікували у фінансовому звіті компанії за перший квартал 2023 року.

15 квітня Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) видало ліцензію, яка дозволяє американським особам взяти участь в угодах, потрібних для продажу “ВимпелКому”.

Холдингу Veon належить 100% російського телекомунікаційного оператора "ВимпелКом”.

В компанії Veon запевняють, що володіють усіма дозволами, які вимагають влада Великої Британії і Бермудських островів.

Як передають російські ЗМІ, урядова комісія РФ також дозволила продаж "ВимпелКому" за умови, якщо щонайменше 90% облігацій Veon викуплять у російських інвесторів.

Ключовим власником холдингу Veon є Letterone Holdings російських мільярдерів Михайла Фрідмана, Германа Хана, Петра Авена та Олексія Кузьмічова, які перебувають під західними санкціями з весни 2022 року.

Про те, що холдинг Veon хоче продавати свої російські активи, стало відомо в листопаді минулого року.

"VEON Ltd. оголошує, що проводить процес продажу своїх російських підрозділів. Керівництво Veon наразі вивчає усі можливі варіанти, прагнучи досягнути оптимального результату для всіх зацікавлених сторін, включно з Veon, її російськими підрозділами, акціонерами, кредиторами, клієнтами й співробітниками, які працюють як у Росії, так і за її межами",- йшлося в повідомленні.

Як в серпні 2022 року повідомляло Bloomberg, Veon може заморозити розвиток мережі в Росії через санкції, а за межами країни веде переговори про продаж вишок. Це було спричинене тим, що через запроваджені санкції через війну в Україні блокують імпорт обладнання.

Зазначимо, компанія була заснована в Москві у 1992 році як "ВимпелКом". Вона була одним з перших операторів мобільного зв'язку в Росії. Наразі Veon є голландською телекомунікаційною компанією. В Україні група представлена мобільним оператором "Київстар".