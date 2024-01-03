Стоимость соцсети X (бывшая Twitter) рекордно упала после того, как ее купил Илон Маск

Платформа социальной сети X (Twitter) потеряла 71% своей стоимости после того, как ее акции купил Илон Маск.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на данные фонда Fidelity, владеющего долей компании.

Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд в октябре 2022 года, а затем переименовал ее в X. По оценкам Fidelity, на данный момент стоимость X составляет около $12,5 млрд.

В первый год с момента прихода Маска количество ежемесячных пользователей X упало на 15%. Это произошло на фоне опасений роста ненавистных высказываний на платформе.

Кроме того, соцсеть сократила не менее 50% персонала и сократила модерацию. А после того, как Илон Маск поддержал в соцсети антисемитское сообщение, Белый дом осудил владельца компании за "отвратительную пропаганду" антисемитизма. Это привело к оттоку рекламодателей, среди которых – Apple, Walt Disney, Paramount, Warner Bros Discovery и т.д.

По версии Forbes, Илон Маск является самым богатым человеком в мире с состоянием в $251 млрд. Покупая Twitter, он заявил, что покупает компанию, "чтобы попытаться помочь человечеству". С момента соглашения Маск возобновил доступ некоторым людям, ранее заблокированным в Twitter. Среди них – экс-президент США Дональд Трамп.

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