Илон Маск послал к чертям компании, которые отказались от рекламы в Х (ВИДЕО)

Миллиардер, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск "отправил к чертям" (Go fuck yourself) рекламодателей, отказывающихся от рекламы на социальной платформе X, бывший Twitter.

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Об этом пишет Reuters.

Миллиардер открестился от того, что он антисемит, и сказал, что рекламодатели, покинувшие X, ранее известный как Twitter, не должны думать, что могут шантажировать его.

"Не рекламируйтесь. Если кто-нибудь будет пытаться шантажировать меня рекламой, шантажировать деньгами — пусть идут нах*й. Это понятно? Я надеюсь, что да", — заявил он во время выступления на The New York Times DealBook.

Его ненормативные высказывания состоялись после минуты раскаяния за публикацию твита, где он поддержал в соцсети антисемитское сообщение.

Маск столкнулся с потоком критики с тех пор, как он согласился с пользователем, который ложно утверждал, что евреи разжигают ненависть к белым.

В среду Маск заявил, что "вручил заряженное ружье" как недоброжелателям, так и антисемитам, описав свой пост как, возможно, худший из всех сообщений.

"Меня волнует реальность доброты, а не ее восприятие. И то, что я вижу повсюду, - это люди, которые заботятся о том, чтобы выглядеть хорошо, делая зло. К черту с ними", - сказал Маск.

Критика Маска в адрес рекламодателей является "закрытием главы" для брендов, ведущих бизнес с X, сказал Лу Паскалис, основатель маркетинговой консалтинговой компании AJL Advisory и бывший руководитель глобальных СМИ в Bank of America. "Они этого не забудут", – отметил он.

Комментарии Маска прозвучали в тот же день, когда лидер большинства в Сенате США Чак Шумер предупредил, что рост антисемитизма с начала войны Израиля и ХАМАС достиг кризисной точки, заявив, что это чревато безопасностью евреев во всем мире.

"Для нас, еврейского народа, рост антисемитизма - кризис. Огонь пяти тревог, который необходимо погасить", - сказал Шумер в речи в Сенате.

Публикация Маска вызвала осуждение со стороны Белого дома, где ее назвали "отвратительным пропагандой антисемитской и расистской ненависти".

Сам Маск, казалось, решил, что X может потерпеть финансовую неудачу, и обвинил в этом рекламодателей.

"Если компания терпит крах из-за бойкота рекламодателей, она терпит крах из-за бойкота рекламодателей. И это будет то, что обанкротится компания, и это будет известно всем на земле", — сказал Маск.

После осуждения его поста Маск отправился в Израиль и посетил место нападения ХАМАС в стране 7 октября. В понедельник он пообщался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Маск в Израиле заявил, что он против антисемитизма и всего, что "пропагандирует ненависть и конфликт", и заявил, что X не будет способствовать разжиганию ненависти. Находясь там, он получил от отца израильского заложника, взятого в плен ХАМАСом, символический жетон, который пообещал носить, пока все заложники не будут освобождены.

"Тот факт, что вы приехали сюда, во многом говорит о вашей преданности попыткам обеспечить лучшее будущее", - сказал Нетаньяху Маску во время разговора в Израиле.

Напомним, ведущие американские крупные компании, среди которых Apple, IBM, Warner Bros., Walt Disney, Paramount и Sony Pictures, прекратили свою рекламу на платформе X, бывший Twitter, после того, как владелец компании Илон Маск поддержал в соцсети антисемитское сообщение.

Что происходит с Twitter после покупки Маском?

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он отказался от этого названия соцсети, переименовав его в Х.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляется на социальную сеть, тогда же на платформе появился новый логотип.

Домен X.com ранее принадлежал компании онлайн-платежей, одним из основателей которой был Илон Маск. Этот сервис затем превратился в PayPal, проданный в 2002 году фирме eBay. Намного позже, в 2017-м, бизнесмен выкупил у PayPal адрес X.com.

Помимо этих изменений, Twitter столкнулась с рядом вызовов. В частности, Маск провел в фирме масштабные сокращения, а с платформы ушли некоторые рекламодатели (например, в декабре 2022 года доходы компании от рекламы упали на 71% ).

А в феврале 2023 года Антидиффамационная лига – организация, борющаяся с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям – заявила, что после того, как владельцем Twitter стал Маск, на платформе участились сообщения о преследовании и экстремистском контенте.

Недавно Маск пригрозил подать иск против Лиги, обвинив некоммерческую организацию в причастности к 60% падению прибыли X от рекламы в США.