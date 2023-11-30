Ілон Маск послав до біса компанії, які відмовилися від реклами в Х (ВІДЕО)

Мільярдер, генеральний директор компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск "відправив до біса" (Go fuck yourself) рекламодавців, які відмовляються від реклами на соціальній платформі X, колишній Twitter.

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Про це пише Reuters.

Мільярдер відхрестився від того, що він антисеміт, і сказав, що рекламодавці, які залишили X, раніше відомий як Twitter, не повинні думати, що можуть шантажувати його.

"Не рекламуйтесь. Якщо хтось намагатиметься шантажувати мене рекламою, шантажувати грошима — нехай ідуть нах*й. Це зрозуміло? Я сподіваюся, що так", — заявив він під час виступу на заході The New York Times DealBook.

Його ненормативні висловлювання відбулися після хвилини розкаяння за публікацію твіту, де він підтримав у соцмережі антисемітський допис.

Маск зіткнувся з потоком критики з тих пір, як він погодився з користувачем, який неправдиво стверджував, що євреї розпалюють ненависть до білих.

У середу Маск заявив, що "вручив заряджену рушницю" як недоброзичливцям, так і антисемітам, описавши свій пост як, можливо, найгірший з усіх повідомлень.

"Мене хвилює реальність доброти, а не її сприйняття. І те, що я бачу всюди, — це люди, які піклуються про те, щоб виглядати добре, роблячи зло. До біса з ними", — сказав Маск.

Лайки Маска на адресу рекламодавців є "закриттям глави" для брендів, які ведуть бізнес з X, сказав Лу Паскаліс, засновник маркетингової консалтингової компанії AJL Advisory і колишній керівник глобальних ЗМІ в Bank of America. "Вони цього не забудуть", - зазначив він.

Коментарі Маска прозвучали в той самий день, коли лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер попередив, що зростання антисемітизму з початку війни Ізраїлю та ХАМАС досягло кризової точки, заявивши, що це загрожує безпеці євреїв у всьому світі та майбутньому Ізраїлю.

"Для нас, єврейського народу, зростання антисемітизму є кризою. Вогонь п’яти тривог, який необхідно погасити", — сказав Шумер у промові в Сенаті.

Публікація Маска викликала засудження з боку Білого дому, де назвали "огидним пропагандою антисемітської та расистської ненависті".

Сам Маск, здавалося, вирішив, що X може зазнати фінансової невдачі, і звинуватив у цьому рекламодавців.

"Якщо компанія зазнає краху через бойкот рекламодавців, вона зазнає краху через бойкот рекламодавців. І це буде те, що збанкрутує компанію, і це буде відомо всім на землі", — сказав Маск.

Після засудження його посту Маск вирушив до Ізраїлю та відвідав місце нападу ХАМАС у країні 7 жовтня. У понеділок він поспілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Маск в Ізраїлі заявив, що він проти антисемітизму та всього, що "пропагує ненависть і конфлікт", і заявив, що X не сприятиме розпалюванню ненависті. Перебуваючи там, він отримав від батька ізраїльського заручника, взятого в полон ХАМАСом, символічний жетон, який він пообіцяв носити, доки всі заручники не будуть звільнені.

"Той факт, що ви приїхали сюди, багато в чому говорить про вашу відданість спробам забезпечити краще майбутнє", — сказав Нетаньяху Маску під час розмови в Ізраїлі.

Нагадаємо, провідні американські великі компанії, серед яких Apple, IBM, Warner Bros., Walt Disney, Paramount та Sony Pictures, припинили свою рекламу на платформі X, колишній Twitter, після того, як власник компанії Ілон Маск підтримав у соцмережі антисемітський допис.

Що відбувається з Twitter після купівлі Маском

Соціальна мережа Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він відмовився від цієї назви соцмережі, перейменувавши її на Х.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Домен X.com раніше належав компанії онлайн-платежів, одним із засновників якої був Ілон Маск. Цей сервіс потім перетворився на PayPal, який було продано у 2002 році фірмі eBay. Набагато пізніше, в 2017-му, бізнесмен викупив у PayPal адресу X.com.

Крім цих змін, Twitter зіткнулася з низкою викликів. Зокрема, Маск провів у фірмі масштабні скорочення, а з платформи пішли деякі рекламодавці (наприклад, у грудні 2022 року доходи компанії від реклами впали на 71%).

А в лютому 2023 року Антидифамаційна ліга – організація, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв – заявила, що після того, як власником Twitter став Маск, на платформі почастішали повідомлення про переслідування та екстремістський контент.

Нещодавно Маск пригрозив подати позов проти Ліги, звинувативши некомерційну організацію в причетності до 60%-го падіння прибутку X від реклами в США.