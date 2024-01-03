Вартість соцмережі X (колишня Twitter) рекордно впала після того, як її купив Ілон Маск

Платформа соціальної мережі X (Twitter) втратила 71% своєї вартості після того, як її акції купив Ілон Маск.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на дані фонду Fidelity, який володіє часткою компанії.

Ілон Маск придбав Twitter за $44 млрд у жовтні 2022 року, а згодом перейменував її в X. Наразі, за оцінками Fidelity, вартість X становить близько $12,5 млрд.

У перший рік з моменту приходу Маска кількість щомісячних користувачів X впала на 15%. Це відбулося на тлі побоювань щодо зростання ненависницьких висловлювань на платформі.

Крім того, соцмережа скоротила не менше 50% персоналу та скоротила модерацію. А після того, як Ілон Маск підтримав у соцмережі антисемітський допис, Білий дім засудив власника компанії за "огидну пропаганду" антисемітизму. Це призвело до відтоку рекламодавців, серед яких - Apple, Walt Disney, Paramount, Warner Bros Discovery і т. д.

За версією Forbes, Ілон Маск є найбагатшою людиною у світі зі статками в $251 млрд. Купуючи Twitter, він заявив, що купує компанію, "щоб спробувати допомогти людству". З моменту угоди Маск відновив доступ деяким людям, які раніше були заблоковані у Twitter. Серед них – екс-президент США Дональд Трамп.

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