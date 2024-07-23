Стратегия удержания персонала Новой почты сократила текучку кадров на 35% за четыре года, — директор по персоналу Ольга Лукьяненко

В современных реалиях Украины успех компании часто зависит от способности адаптироваться к новым социальным вызовам и изменениям. Новая почта заранее начала внутренние трансформации и сосредоточена на проектах реинтеграции ветеранов, переквалификации женщин и развития молодежи. Директор по персоналу Новой почты Ольга Лукьяненко говорит, что для этого разработали специальные программы, предлагающие профессиональную подготовку, психологическую поддержку и адаптацию к новым рабочим условиям.

В этом году HR-специалисты сосредоточены на трансформации подходов к найму. Один из усложняющихся моментов на этом пути – мобилизация и нивелирование связанных с ней рисков для компании. Испытала ли Новая почта нехватку трудоустроенных мужчин?

– Да, как и многим компаниям на рынке, нам не хватает работников. Мы постоянно ищем и набираем людей. Сейчас у нас 500 вакансий на сортировочных терминалах, столько же в отделениях, примерно 400 вакансий есть на адресном обслуживании по всей стране. Больше всего нужны люди в Киеве и Львове для работы на терминалах, в отделениях и курьерской доставке. Сложнее всего находить работников на такие должности, как курьер, водитель, грузчик и приемщик.

Учитывая это, вы изменили политику по рекрутменту?

– Кадровая политика Новой почты остается неизменной – мы работаем на удержание своих сотрудников. Компания делала это до мобилизации, делает и теперь: обучает сотрудников в собственном корпоративном университете, страхует жизнь и здоровье, официально трудоустраивает и платит только белую зарплату, предоставляет возможности карьерного роста и так далее.

В то же время, мобилизация существенно на нас влияет. Бронирование является главным инструментом, который позволяет нам сохранить людей, труд которых критически важен для работы компании. Но, конечно, мы не можем забронировать всех сотрудников. В этом контексте наша кадровая политика имеет несколько акцентов.

Во-первых, мы продолжаем нанимать студентов. Новая почта всегда была привлекательна для молодой аудитории. Для 12 тысяч наших сотрудников, а это почти треть всего персонала, Новая почта — первое место работы. У нас гибкий график смен, позволяющий студентам продолжать обучение, мы принимаем без опыта работы, потому что сами учим на собственных курсах и в собственном Практическом университете, а также создаем карту карьеры, чтобы каждый человек знал, какие знания и навыки ему нужные для роста в желаемом направлении.

Во-вторых, с этого года мы масштабируем программу прохождения практики студентами в Новой почте. В рамках программы каждый студент колледжа, лицея, вуза может пройти учебную производственную практику у нас. В течение практики мы платим стипендию студентам, а также обязуемся трудоустроить их у нас после окончания практики, если они будут иметь такое желание. Кроме того, мы заключаем соглашения с разными учебными заведениями, чтобы их студенты приходили на практику к нам.

Начинают ли женщины заменять мужчин на определенных должностях? Предлагаете ли вы своим сотрудницам курсы переквалификации?

- Мы стараемся привлекать на открытые вакансии как женщин, так и мужчин, в том числе без опыта работы.

Да, женщины начинают работать на "мужских" должностях, но этот процесс очень медленный. У нас есть три женщины, работающие дальнобойщиками, также есть 28 водителей бусов и пикапов на курьерской доставке. Но таких женщин немного, и очередь из них не стоит. Например, недавно мы запустили рекламную кампанию в телеграмм-пабликах для поиска курьеров, как мужчин, так и женщин, которая длилась неделю. За это время на вакансию откликнулось 460 человек, из них 130 женщин. Трудоустроили мы только двоих, потому что кандидатки ожидали, что это будет пешая работа.

Чтобы сделать должности с физической нагрузкой универсальными как для мужчин, так и для женщин, нам нужно, прежде всего, облегчить процессы в отделениях, на терминалах и адресном обслуживании. Именно это мы и делаем: тестируем экзоскелеты для уменьшения нагрузки на спину, закупаем электрические роклы для передвижения грузов на терминалах, предоставляем курьерам специальные тележки для перемещения посылок на адреса и многое другое.

Также мы участвуем в программах переквалификации и переучивания работниц. Один из недавних примеров — наше сотрудничество по обучению женщин-дальнобойщиков совместно с организацией Reskilling Ukraine, в рамках которой 25 девушек получили профессию водителей категории С. Сейчас с такой инициативой к нам обратилось и Министерство инфраструктуры. Мы договорились, что после учебы по программе министерства, предложим этим женщинам работу у нас. Кроме того, совместно с ОО "Девушки" мы провели кампанию по привлечению женщин к работе на наших сортировочных терминалах.

В Новой почте внедрены проекты для интеграции ветеранов?

– Конечно. Мы внедрили и развиваем специальные программы по адаптации ветеранов для работы. Разработали специальную программу для руководителей, ориентированную на работу с ветеранами. Она содержит правила общения, управление психологическим состоянием и другие аспекты, помогающие успешно адаптировать и интегрировать людей в рабочую среду. После попыток с имеющимися подходами, такими как использование программ из Израиля или США и работой с несколькими партнерами, мы создали собственную программу, применив лучшие мировые практики и разработки компании.

Особенно ценно, что это направление возглавил наш коллега Орест Грицюк, который имеет уникальный личный опыт участия в боевых действиях и поддержании ветеранов. В начале войны он ушел добровольцем на фронт, попал в плен. По возвращению из плена, физической и психологической реабилитации он успешно прошел обучение и стал тренером нашей авторской программы.

В настоящее время у нас 450 демобилизованных, из них 323 вернулись на работу в компанию. Это 72% – очень высокий показатель по сравнению со статистикой рынка труда. Исследования, проводимые Veteran hub, показывают, что 50% ветеранов не возвращаются на свою работу, тогда как у нас этот показатель значительно ниже. До внедрения программы в 2023 году только 62% ветеранов оставались в компании, а если брать показатель последних месяцев, то эта цифра выросла до 82%. Прежняя доля увольнений сократилась с 38% до 18%. Понимаем, что полностью избежать потерь невозможно из-за физических ограничений или изменений в жизненном пути демобилизованных.

Наши мобилизованные работники имеют право на оплачиваемый отпуск 30 календарных дней за счет компании, что позволяет им пройти реабилитацию и чекап. Они получают повышенную страховку на 250 тысяч грн в год, что превышает стандартное покрытие даже для должности генерального директора. После этого каждый из них адаптируется к рабочему процессу в индивидуальном порядке или изменяет свою профессиональную направленность в соответствии с новыми условиями и возможностями.

Есть у нас и программа поддержки детей погибших коллег. Пока таких у нас 66, и каждый из них получает ежемесячную помощь в размере 10 тысяч грн до достижения совершеннолетия, а также одноразовый грант на $12,5 тысяч на образование.

Какая у компании ситуация с бронированием – сколько в процентах вы можете забронировать своих работников?

– Новая почта относится к критической инфраструктуре. Сейчас у нас забронировано 30% всех военнообязанных мужчин в компании. Также у нас мобилизовано 3384 коллеги, и это 11% от всего количества работников. К сожалению, 147 наших коллег погибли.