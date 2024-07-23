Стратегія утримання персоналу Нової пошти скоротила плинність кадрів на 35% за чотири роки, - директорка з персоналу Ольга Лук’яненко

У сучасних реаліях України успіх компанії часто залежить від її здатності адаптуватися до нових соціальних викликів та змін. Нова пошта заздалегідь почала внутрішні трансформації і наразі зосереджена на проєктах реінтеграції ветеранів, перекваліфікації жінок та розвитку молоді. Директорка з персоналу Нової пошти Ольга Лук’яненко говорить, що для цього розробили спеціальні програми, що пропонують професійну підготовку, психологічну підтримку та адаптацію до нових робочих умов.

Цей рік HR-фахівці зосереджені на трансформації підходів до наймання. Один з ускладнюваних моментів на цьому шляху — мобілізація і нівелювання пов’язаних з нею ризиків для компанії. Чи відчула Нова пошта брак працевлаштованих чоловіків?

- Так, як і багатьом компаніям на ринку, нам не вистачає працівників. Ми постійно шукаємо і набираємо людей. Натепер у нас 500 вакансій на сортувальних терміналах, стільки ж у відділеннях, приблизно 400 вакансій є на адресному обслуговуванні по всій країні. Найбільше потрібні люди у Києві та Львові для роботи на терміналах, у відділеннях та кур’єрській доставці. Найскладніше знаходити працівників на такі посади, як кур’єр, водій, вантажник та приймальник.

З огляду на це, ви змінили політику щодо рекрутменту?

- Кадрова політика Нової пошти залишається незмінною — ми працюємо на утримання своїх співробітників. Компанія робила це до мобілізації, робить і тепер: навчає співробітників у власному корпоративному університеті, страхує життя та здоров’я, офіційно працевлаштовує та сплачує лише білу зарплату, надає можливості кар’єрного зростання тощо.

Водночас мобілізація суттєво на нас впливає. Бронювання є головним інструментом, який дає нам змогу зберегти людей, праця яких є критично важливою для роботи компанії. Але, звісно, ми не можемо забронювати всіх співробітників. У цьому контексті наша кадрова політика має декілька акцентів.

По-перше, ми продовжуємо наймати студентів. Нова пошта завжди була привабливою для молодої аудиторії. Для 12 тис. наших співробітників, а це майже третина від усього персоналу, Нова пошта — перше місце роботи. У нас гнучкий графік змін, що дає змогу студентам продовжувати навчання, ми приймаємо без досвіду роботи, тому що самі навчаємо на власних курсах та у власному Практичному університеті, а також створюємо карту кар’єри, аби кожна людина знала, які знання і навички їй потрібні для зростання у бажаному напрямі.

По-друге, від цього року ми масштабуємо програму проходження практики студентами у Новій пошті. У межах програми кожен студент коледжу, ліцею, вишу може пройти навчальну виробничу практику у нас. Протягом практики ми платимо стипендію студентам, а також беремо на себе зобов’язання працевлаштувати їх у нас після закінчення практики, якщо матимуть таке бажання. Крім того, ми укладаємо угоди з різними навчальними закладами, щоб їхні студенти приходили на практику до нас.

Чи починають жінки замінювати чоловіків на певних посадах? Чи пропонуєте ви своїм працівницям, можливо, курси перекваліфікації?

- Ми намагаємось залучати на відкриті вакансії як жінок, так і чоловіків, зокрема без досвіду роботи.

Так, жінки починають працювати на "чоловічих" посадах, але цей процес дуже повільний. У нас є три жінки, які працюють далекобійницями, також є 28 водійок бусів та пікапів на кур’єрській доставці. Але таких жінок небагато, і черга з них не стоїть. Наприклад, нещодавно ми запустили рекламну кампанію у телеграм-пабліках для пошуку кур’єрів та кур’єрок, яка тривала тиждень. За цей час на вакансію відгукнулися 460 людей, з них 130 жінок. Працевлаштували ми лише двох, тому що кандидатки очікували, що це буде робота пішою кур’єркою.

Щоб зробити посади із фізичним навантаженням універсальними як для чоловіків, так і для жінок, нам потрібно насамперед полегшити процеси у відділеннях, на терміналах та адресному обслуговуванні. Саме це наразі й робимо: тестуємо екзоскелети для зменшення навантаження на спину, закуповуємо електричні рокли для пересування вантажів на терміналах, надаємо кур’єрам спеціальні візки для переміщення посилок на адресі та багато іншого.

Також ми беремо участь у програмах перекваліфікації та перенавчання працівниць. Один із нещодавніх прикладів — наша співпраця щодо навчання далекобійниць спільно з організацією Reskilling Ukraine, у межах якої 25 дівчат отримали професію водійки категорії С. Зараз із такою ініціативою до нас звернулося і Міністерство інфраструктури. Ми домовились, що після навчання за програмою міністерства запропонуємо цим жінкам роботу у нас. Окрім того, спільно з ГО "Дівчата" ми провели кампанію із залучення жінок до роботи на наших сортувальних терміналах.

У Новій пошті впроваджені проєкти для інтеграції ветеранів та ветеранок?

- Звичайно. Ми впровадили та розвиваємо спеціальні програми з адаптації ветеранів та ветеранок до роботи. Розробили спеціальну програму для керівників, яка орієнтована на роботу з ветеранами та ветеранками. Вона містить правила спілкування, управління психологічним станом та інші аспекти, що допомагають успішно адаптувати та інтегрувати людей до робочого середовища. Після спроб з наявними підходами, як-от використання програм з Ізраїлю чи США, та роботою з декількома партнерами ми створили власну програму, застосувавши найкращі світові практики та розробки компанії.

Особливо цінно, що цей напрям очолив наш колега Орест Грицюк, який має унікальний особистий досвід участі у бойових діях та підтриманні ветеранів. На початку війни він пішов добровольцем на фронт, потрапив у полон. Після повернення з полону, фізичної та психологічної реабілітації він успішно пройшов навчання і став тренером нашої авторської програми.

Натепер у нас 450 демобілізованих, із них 323 повернулись на роботу в компанію. Це 72% — дуже високий показник у порівнянні зі статистикою ринку праці. Дослідження, які проводив Veteran hub, показують, що 50% ветеранів не повертаються на свою роботу, тоді як у нас цей показник значно нижчий. До впровадження програми у 2023 році лише 62% ветеранів залишалися у компанії, а якщо брати показник останніх місяців, то ця цифра зросла до 82%. Колишня частка звільнень скоротилась з 38% до 18%. Розуміємо, що повністю уникнути втрат неможливо через фізичні обмеження або зміни у життєвому шляху демобілізованих.

Наші мобілізовані працівники мають право на оплачувану відпустку 30 календарних днів за рахунок компанії, що дає їм можливість пройти реабілітацію і чекап. Вони отримують підвищену страховку на 250 тисяч грн на рік, що перевищує стандартне покриття навіть для посади генерального директора. Після цього кожен із них адаптується до робочого процесу в індивідуальному порядку або змінює свою професійну спрямованість відповідно до нових умов і можливостей.

Є у нас і програма підтримання дітей загиблих колег. Наразі таких у нас 66, і кожен із них отримує щомісячну допомогу у розмірі 10 тисяч грн до досягнення повноліття, а також одноразовий грант на $12,5 тисяч на освіту.

Яка у компанії ситуація з бронюванням — скільки у відсотках ви можете забронювати своїх працівників?

- Нова пошта належить до критичної інфраструктури. Зараз у нас заброньовано 30% від усіх військовозобов’язаних чоловіків у компанії. Також у нас мобілізовано 3384 новопоштовця, і це 11% від усієї кількості працівників. На жаль, 147 наших колег загинули.