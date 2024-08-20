Татьяна Лукинюк назначена новым директором Google Украина: что о ней известно

Сегодня, 20 августа, компания Google объявила о назначении Татьяны Лукинюк на должность нового директора Google Украина.

Об этом сообщила пресс-служба Google.

Отмечается, что обязательство Google перед Украиной остается приоритетом для компании, которая продолжит неустанно работать, чтобы поддерживать наше государство с помощью технологий безопасности, образования, культуры, информации, инноваций и развития бизнеса.

Что известно о новом директоре Google Украина

Как отмечают в Google, Татьяна Лукинюк, с более чем 25-летним опытом работы в международных компаниях, использует свой богатый запас знаний и лидерских качеств на новой должности директора Google Украина.

Перед присоединением к Google Лукинюк занимала должность B2C-директора в компании Киевстар, где она руководила операциями по продаже, маркетингу и обслуживанию клиентов.

До этого она работала в секторе FMCG (товаров массового потребления), занимая руководящие должности по продажам и маркетингу в таких международных корпорациях, как Coca-Cola, Mars, а затем возглавляла бизнес Red Bull в Украине в должности генерального директора.

Кроме того, Лукинюк – доцент Киевской школы экономики и соавтором популярной книги о построении карьеры.

"Сегодня начало работы на этой новой должности является определенным вызовом, однако я полна решимости сделать все возможное, чтобы наши сотрудники, клиенты, пользователи и партнеры продолжали получать необходимую поддержку в сложные времена. Я с энтузиазмом смотрю в будущее и готова активно приобщиться к инициативам Google, направленных на помощь Украине в процессе восстановления и демонстрации нашей устойчивости", — подчеркнула Татьяна Лукинюк, новоназначенный директор Google Украина.

Глава Google Украина покинул пост после более чем 17 лет работы

Руководитель Google Ukraine Дмитрий Шоломко в начале октября 2023 ушел с должности, которую он занимал последние 17 лет, со дня запуска компании в Украине.

Дмитрий Шоломко возглавлял украинский офис Google с момента его создания. В 2006 году компания наняла его в качестве скаута, когда исследовала, стоит ли открывать представительство в Украине. С 2007 года Шоломко официально возглавил украинское представительство Google.

С 1 мая 2024 г. он стал советником председателя правления "Суспільного" по вопросам диджитал-трансформаций.

“После 17 лет на одном месте, из которых последние почти четыре года прошли в изоляции (COVID + пара лет за границей без офиса), мне захотелось изменить карьерную окружающую среду и заняться чем-то очень другим в очень другом коллективе, но все еще связанном с моими знаниями и опытом. Общественное очень хорошо для этого подходит, к тому же здесь большой и очень интересный коллектив", – рассказывал Шоломко.

На сегодняшний день Google Ukraine имеет около 100 сотрудников, и, по оценке AIN.UA, от 300 до 450 млн долл. выручки в год. Еще три года назад у украинского офиса было вдвое меньше сотрудников.

По итогам 2020 года Google впервые попал в топ-25 крупнейших налогоплательщиков Украины. Хотя сумма уплаченных Google Украина налогов и не была раскрыта, в рейтинге компания оказалась между ООО Эпицентр К, уплатившей 2,87 млрд грн налогов и ДТЭК Павлоградугля, оплатившей 2,6 млрд грн.