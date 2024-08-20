Колишню менеджерку "Київстару" призначили новою директоркою Google Україна: що про неї відомо

Сьогодні, 20 серпня, компанія Google оголосила про призначення Тетяни Лукинюк на посаду нової директорки Google Україна.

Про це повідомила пресслужба Google.

Зазначається, що зобов'язання Google перед Україною залишається пріоритетом для компанії, яка продовжить невпинно працювати, щоб підтримувати нашу державу за допомогою технологій для безпеки, освіти, культури, інформації, інновацій та розвитку бізнесу.

Що відомо про нову директорку Google Україна

Як зазначають у Google, Тетяна Лукинюк, з її понад 25-річним досвідом роботи в міжнародних компаніях, використає свій багатий запас знань та лідерських якостей на новій посаді директорки Google Україна.

Перед приєднанням до Google Лукинюк обіймала посаду B2C-директорки у компанії “Київстар”, де вона керувала операціями з продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів.

До цього, вона працювала в секторі FMCG (товарів масового споживання), обіймаючи керівні посади з продажів та маркетингу в таких міжнародних корпораціях, як Coca-Cola, Mars, а потім очолювала бізнес Red Bull в Україні на посаді генеральної директорки.

Крім того, Лукинюк - доцент Київської школи економіки та співавторкою популярної книги про побудову кар'єри.

"Сьогодні початок роботи на цій новій посаді є певним викликом, проте я повна рішучості зробити все можливе, щоб наші співробітники, клієнти, користувачі та партнери продовжували отримувати необхідну підтримку в складні часи. Я з ентузіазмом дивлюся в майбутнє і готова активно долучитися до ініціатив Google, спрямованих на допомогу Україні в процесі відбудови та демонстрації нашої стійкості", - підкреслила Тетяна Лукинюк, новопризначена директорка Google Україна.

Очільник Google Україна залишив посаду після понад 17 років роботи

Керівник Google Ukraine Дмитро Шоломко на початку жовтня 2023 року пішов з посади, яку він обіймав останні 17 років, з дня запуску компанії в Україні.

Дмитро Шоломко очолював український офіс Google з моменту його створення. У 2006 році компанія найняла його в якості скаута, коли досліджувала чи варто відкривати представництво в Україні. З 2007 року Шоломко офіційно очолив українське представництво Google.

З 1 травня 2024 року він став радником голови правління Суспільного Мовлення з питань диджитал-трансформацій.

“Після 17 років на одному місці, з яких останні майже чотири роки пройшли в ізоляції (COVID + пара років за кордоном без офісу), мені захотілось змінити карʼєрне навколишнє середовище і зайнятись чимось дуже іншим в дуже іншому колективі, але все ще повʼязаному з моїми знаннями та досвідом. Суспільне дуже гарно для цього підходить, до того ж тут великий і дуже цікавий різноманітний колектив”, – розповідав Шоломко.

На сьогодні Google Ukraine має близько 100 співробітників, і, за оцінкою AIN.UA, від 300 до 450 млн дол виручки на рік. Ще три роки тому український офіс мав вдвічі менше співробітників.

За підсумками 2020 року Google вперше потрапив в топ-25 найбільших платників податків України. Хоч сума сплачених Google Україна податків і не буда розкрита, у рейтингу компанія опинилась між ТОВ Епіцентр К, яка сплатила 2,87 млрд грн податків і ДТЕК Павлоградвугілля, яка оплатила 2,6 млрд грн.