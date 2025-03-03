ТОП-100 и Delo.ua назвали победителей рейтинга "Лучшие финансовые директора Украины 2025"

Украинский рейтинговый журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и деловой портал Delo.ua определили ТОП-30 CFO крупнейших украинских компаний, представляющих ключевые отрасли экономики Украины.

Среди награжденных были представители таких компаний как ДТЭК, Метинвест, Филипп Моррис Украина, МХП, EVA, NOVUS, Teva в Украине, Starlight Media , Sense Bank и другие. Первоначально в рейтинге приняли участие представители 80 компаний.

В первую десятку рейтинга вошли:

Павел Ливертовский, Group CFO ДТЭК Виктория Капелюшная, заместитель председателя правления, финансовый директор МХП Сергей Кальнооченко, Финансовый директор Филипп Моррис Украина Лилия Воленко, финансовый директор ЭVА Юлия Данкова, финансовый директор Группы Метинвест Юлия Пономаренко, финансовый директор AB InBev Efes Виталий Гайдученко, финансовый директор Тева в Украине Тарас Шидлик, CFO Starlight Media Сергей Максюта Член правления, финансовый директор Sense Bank Нина Орловская, CFO Novus

Полный перечень ТОП-30 "Лучших финансовых директоров 2025" опубликован на сайте Delo.ua

Победителей рейтинга определяли в два этапа. На первом этапе читатели Delo.ua участвовали в онлайн-голосовании, которое помогло оценить популярность и "медийность" участников рейтинга. На втором этапе экспертное жюри вместе с редакцией определило победителей в отдельных номинациях, оценивая кандидатов по таким параметрам как:

репутация на рынке,

лидерство,

эффективность,

инновационность,

управление рисками.

CFO, получившие самые высокие оценки экспертного жюри, сформировали ТОП-30 лучших финансовых директоров Украины 2025 года! Поздравляем профессионалов!

Официальная церемония награждения прошла 26 февраля в Киеве. Провела церемонию награждения ведущая "Фактов" на канале ICTV и национального марафона "Единые новости" Оксана Гутцайт .

В этом году рейтинг был особенным, ведь кроме лучших финансовых директоров в тот же вечер были награждены лучшие финансовые учреждения, победители рейтинга Топ-Финанс 2025 . За персональными наградами на сцену поднимались руководители ведущих банков, страховых и лизинговых компаний, МФО и криптовалютных платформ.

Церемония награждения победителей прошла в ресторане Veranda on the river. Завершило официальную часть выступление легендарной украинской оперной певицы Елены Гребенюк.

Организаторы, деловой журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и онлайн-портал Delo.ua благодарят партнеров мероприятия: Гостеприимного партнера — ресторан Veranda on the river; Генерального информационного партнера – Starlight Media; Винного партнера – Maison Castel; Алкогольного партнера — Jack Daniel's .

А также медиапартнеров: телеканалы ICTV, «Киев»,«Мы — Украина», «Мы –– Украина+», «Медиа холдинг Апостроф», онлайн-медиа «Главком», Liga Zakon, «Деловая столица», 44.ua, TrueUA, Founder, Економист, HR Liga, медиа позитивных новостей ШоТам, а также Асоциацию украинских банков .