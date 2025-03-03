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ТОП-100 и Delo.ua назвали победителей рейтинга "Лучшие финансовые директора Украины 2025"
Украинский рейтинговый журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и деловой портал Delo.ua определили ТОП-30 CFO крупнейших украинских компаний, представляющих ключевые отрасли экономики Украины.
Среди награжденных были представители таких компаний как ДТЭК, Метинвест, Филипп Моррис Украина, МХП, EVA, NOVUS, Teva в Украине, Starlight Media , Sense Bank и другие. Первоначально в рейтинге приняли участие представители 80 компаний.
В первую десятку рейтинга вошли:
- Павел Ливертовский, Group CFO ДТЭК
- Виктория Капелюшная, заместитель председателя правления, финансовый директор МХП
- Сергей Кальнооченко, Финансовый директор Филипп Моррис Украина
- Лилия Воленко, финансовый директор ЭVА
- Юлия Данкова, финансовый директор Группы Метинвест
- Юлия Пономаренко, финансовый директор AB InBev Efes
- Виталий Гайдученко, финансовый директор Тева в Украине
- Тарас Шидлик, CFO Starlight Media
- Сергей Максюта Член правления, финансовый директор Sense Bank
- Нина Орловская, CFO Novus
Полный перечень ТОП-30 "Лучших финансовых директоров 2025" опубликован на сайте Delo.ua
Победителей рейтинга определяли в два этапа. На первом этапе читатели Delo.ua участвовали в онлайн-голосовании, которое помогло оценить популярность и "медийность" участников рейтинга. На втором этапе экспертное жюри вместе с редакцией определило победителей в отдельных номинациях, оценивая кандидатов по таким параметрам как:
- репутация на рынке,
- лидерство,
- эффективность,
- инновационность,
- управление рисками.
CFO, получившие самые высокие оценки экспертного жюри, сформировали ТОП-30 лучших финансовых директоров Украины 2025 года! Поздравляем профессионалов!
Официальная церемония награждения прошла 26 февраля в Киеве. Провела церемонию награждения ведущая "Фактов" на канале ICTV и национального марафона "Единые новости" Оксана Гутцайт .
В этом году рейтинг был особенным, ведь кроме лучших финансовых директоров в тот же вечер были награждены лучшие финансовые учреждения, победители рейтинга Топ-Финанс 2025 . За персональными наградами на сцену поднимались руководители ведущих банков, страховых и лизинговых компаний, МФО и криптовалютных платформ.
Церемония награждения победителей прошла в ресторане Veranda on the river. Завершило официальную часть выступление легендарной украинской оперной певицы Елены Гребенюк.
Организаторы, деловой журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и онлайн-портал Delo.ua благодарят партнеров мероприятия: Гостеприимного партнера — ресторан Veranda on the river; Генерального информационного партнера – Starlight Media; Винного партнера – Maison Castel; Алкогольного партнера — Jack Daniel's .
А также медиапартнеров: телеканалы ICTV, «Киев»,«Мы — Украина», «Мы –– Украина+», «Медиа холдинг Апостроф», онлайн-медиа «Главком», Liga Zakon, «Деловая столица», 44.ua, TrueUA, Founder, Економист, HR Liga, медиа позитивных новостей ШоТам, а также Асоциацию украинских банков .