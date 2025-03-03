ТОП-100 та Delo.ua відзначили переможців рейтингу “Найкращі фінансові директори України 2025”

Український рейтинговий журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та діловий портал Delo.ua визначили ТОП-30 CFO найбільших українських компаній, які представляли ключові галузі економіки України.

Серед нагороджених були представники таких компаній як ДТЕК, Метінвест, Філіп Морріс Україна, МХП, EVA, NOVUS, Teva в Україні, Starlight Media, Sense Bank та інші. Початково у рейтингу взяли участь представники 80 компаній.

У першу десятку рейтингу увійшли:

Павло Лівертовський, Group CFO ДТЕК Вікторія Капелюшна, заступниця голови правління, фінансова директорка МХП Сергій Кальнооченко, Фінансовий директор Філіп Морріс Україна Лілія Воленко, фінансовий директор ЕVА Юлія Данкова, фінансовий директор Групи Метінвест Юлия Пономаренко, фінансовий директор AB InBev Efes Віталій Гайдученко, фінансовий директор Тева в Україні Тарас Шидлик, CFO Starlight Media Сергій Максюта Член правління, фінансовий директор Sense Bank Ніна Орловська, CFO Novus

Повний перелік ТОП-30 “Найкращих фінансових директорів 2025” опубліковано на сайті Delo.ua

Переможців рейтингу визначали у два етапи. На першому етапі читачі Delo.ua прийняли участь у онлайн-голосуванні, яке допомогло оцінити популярність та “медійність” учасників рейтингу. На другому етапі експертне журі разом з редакцією визначило переможців у окремих номінаціях, оцінюючи кандидатів за такими параметрами як:

репутація на ринку,

лідерство,

ефективність,

інноваційність,

управління ризиками.

CFO, які отримали найвищі оцінки експертного журі сформували ТОП-30 найкращих фінансових директорів України 2025 року! Вітаємо професіоналів!

Офіційна церемонія нагородження відбулася 26 лютого у Києві. Провела церемонію нагородження ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини» Оксана Гутцайт.

Цього року рейтинг був особливим, адже окрім найкращих фінансових директорів того ж вечора були нагороджені найкращі фінансові установи, переможці рейтингу “Топ-Фінанс 2025”. За персональними нагородами на сцену піднімалися керівники провідних банків, страхових та лізингових компаній, МФО та криптовалютних платформ.

Церемонія нагородження переможців відбулася у ресторані Veranda on the river. Завершив офіційну частину виступ легендарної української оперної співачки Олени Гребенюк.

Організатори, діловий журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та онлайн-портал Delo.ua, дякують партнерам заходу: Гостинному партнеру — ресторану Veranda on the river; Генеральному інформаційному партнеру — Starlight Media; Винному партнеру — Maison Castel; Алкогольному партнеру — Jack Daniel's.

А також медіапартнерам: телеканалам ICTV, «Київ», «Ми — Україна», «Ми –– Україна+», «Медійному холдингу Апостроф», онлайн-медіа «Главком», Liga Zakon, «Ділова столиця», 44.ua, TrueUA, Founder, Економіст, HR Liga, медіа позитивних новин ШоТам, а також Асоціації українських банків.