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ТОП-100 та Delo.ua відзначили переможців рейтингу “Найкращі фінансові директори України 2025”
Український рейтинговий журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та діловий портал Delo.ua визначили ТОП-30 CFO найбільших українських компаній, які представляли ключові галузі економіки України.
Серед нагороджених були представники таких компаній як ДТЕК, Метінвест, Філіп Морріс Україна, МХП, EVA, NOVUS, Teva в Україні, Starlight Media, Sense Bank та інші. Початково у рейтингу взяли участь представники 80 компаній.
У першу десятку рейтингу увійшли:
- Павло Лівертовський, Group CFO ДТЕК
- Вікторія Капелюшна, заступниця голови правління, фінансова директорка МХП
- Сергій Кальнооченко, Фінансовий директор Філіп Морріс Україна
- Лілія Воленко, фінансовий директор ЕVА
- Юлія Данкова, фінансовий директор Групи Метінвест
- Юлия Пономаренко, фінансовий директор AB InBev Efes
- Віталій Гайдученко, фінансовий директор Тева в Україні
- Тарас Шидлик, CFO Starlight Media
- Сергій Максюта Член правління, фінансовий директор Sense Bank
- Ніна Орловська, CFO Novus
Повний перелік ТОП-30 “Найкращих фінансових директорів 2025” опубліковано на сайті Delo.ua
Переможців рейтингу визначали у два етапи. На першому етапі читачі Delo.ua прийняли участь у онлайн-голосуванні, яке допомогло оцінити популярність та “медійність” учасників рейтингу. На другому етапі експертне журі разом з редакцією визначило переможців у окремих номінаціях, оцінюючи кандидатів за такими параметрами як:
- репутація на ринку,
- лідерство,
- ефективність,
- інноваційність,
- управління ризиками.
CFO, які отримали найвищі оцінки експертного журі сформували ТОП-30 найкращих фінансових директорів України 2025 року! Вітаємо професіоналів!
Офіційна церемонія нагородження відбулася 26 лютого у Києві. Провела церемонію нагородження ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини» Оксана Гутцайт.
Цього року рейтинг був особливим, адже окрім найкращих фінансових директорів того ж вечора були нагороджені найкращі фінансові установи, переможці рейтингу “Топ-Фінанс 2025”. За персональними нагородами на сцену піднімалися керівники провідних банків, страхових та лізингових компаній, МФО та криптовалютних платформ.
Церемонія нагородження переможців відбулася у ресторані Veranda on the river. Завершив офіційну частину виступ легендарної української оперної співачки Олени Гребенюк.
Організатори, діловий журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та онлайн-портал Delo.ua, дякують партнерам заходу: Гостинному партнеру — ресторану Veranda on the river; Генеральному інформаційному партнеру — Starlight Media; Винному партнеру — Maison Castel; Алкогольному партнеру — Jack Daniel's.
А також медіапартнерам: телеканалам ICTV, «Київ», «Ми — Україна», «Ми –– Україна+», «Медійному холдингу Апостроф», онлайн-медіа «Главком», Liga Zakon, «Ділова столиця», 44.ua, TrueUA, Founder, Економіст, HR Liga, медіа позитивних новин ШоТам, а також Асоціації українських банків.