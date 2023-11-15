Украинцы чаще всего открывают бизнес по франшизе в Киеве и Львове – оценки экспертов

В 2023 году наиболее популярными локациями для запуска франшиз считаются такие направления как Киев и Киевская область, а также Львов, отмечает соучредитель консалтинговой компании MOST Franchising Екатерина Бенивская. Также франчайзинговая деятельность возобновляется в таких городах как Харьков и Одесса. Больше о том, в каких регионах страны лучше открывать новый бизнес по франшизе во время войны, Delo.ua рассказывает в статье "В поисках франшизы. Какие бизнесы заинтересованы запускать предприниматели в Украине и за границей?

В MOST Franchising говорят, что украинцы выбирают Киев и Львов для запуска франчайзингового бизнеса по двум причинам:

В этих городах проживает платежеспособное население.

Эти города являются крупными центрами бизнеса.



В свою очередь, глава директората Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос объясняет этот тренд желанием франчайзи минимизировать бизнес риски во время войны.

"Из-за полномасштабного вторжения активность франчайзингового рынка в Украине сместилась на запад и в центральную часть страны. Больше заведений по франшизе появилось в Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Черкассах. В 2023 году этот тренд частично сохранился, но не для всех городов", – рассказывает Екатерина Бенивская.

Также на рынке франшиз появился важный тренд: франчайзинговая деятельность возобновляется в таких городах как Харьков и Одесса. Эксперты говорят, что это связано с возвращением людей в эти регионы и соответственно с оживлением бизнес-активности в городах.

Как правильно выбирать город для открытия бизнеса по франшизе

В целом эксперты предлагают учитывать такие индикаторы, когда идет подготовка для запуска новой франчайзинговой точки:

уровень конкуренции,

количество населения (т.е. потенциальных потребителей),

средний чек и т.д.

Такой подход поможет получить стабильный и прибыльный бизнес уже на старте, а именно тот результат, который ожидают от франчайзингового предложения будущие предприниматели.

Больше о том, как украинские компании развивают франчайзинговые сети за рубежом, читайте в статье Delo.ua " В поисках франшизы. Какие бизнесы заинтересованы запускать предприниматели в Украине и за границей?