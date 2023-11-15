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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Українці найчастіше відкривають бізнес по франшизі у Києві та Львові - оцінки експертів

Українці відкривають бізнес по франшизі в безпечних регіонах. Джерело: depositphotos
Українці відкривають бізнес по франшизі в безпечних регіонах. Джерело: depositphotos

У 2023 році найбільш популярними локаціями для запуску франшиз вважаються такі напрямки, як Київ та Київська область, а також Львів, зазначає співзасновниця консалтингової компанії MOST Franchising Катерина Бенівська. Також франчайзингова діяльність відновлюється у таких містах як Харків та Одеса. Більше про те, в яких регіонах країни краще відкривати новий бізнес по франшизі під час війни, Delo.ua розповідає у статті "В пошуках франшизи. Які бізнеси зацікавлені запускати підприємці в Україні та за кордоном".


 

У MOST Franchising кажуть, що українці обирають Київ та Львів для запуску франчайзингового бізнесу через дві причини:

  • В цих містах проживає платоспроможне населення.
  • Ці міста є великими бізнесовими центрами.

Своєю чергою, голова директорату Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос пояснює цей тренд бажанням франчайзі мінімізувати бізнесові ризики під час війни. 

"Через повномасштабне вторгнення активність франчайзингового ринку в Україні змістилася на захід та у центральну частину країни. Більше закладів по франшизі з’явилося в Івано-Франківську, Тернополі, Вінниці, Черкасах. В 2023 році цей тренд частково зберігся, але не для всіх міст", - розповідає Катерина Бенівська.   

Також цьогоріч на ринку франшиз з’явився важливий тренд: франчайзингова діяльність відновлюється у таких містах як Харків та Одеса. Експерти кажуть, що це пов’язано з поверненням людей в ці регіони та, відповідно, з пожвавленням бізнес-активності в містах. 

Як правильно обирати місто для відкриття бізнесу по франшизі

Загалом експерти пропонують враховувати такі індикатори, коли йде підготовка для запуску нової франчайзингової точки:

  • рівень конкуренції, 
  • кількість населення (тобто, потенційних споживачів), 
  • середній чек та ін. 

Такий підхід допоможе отримати стабільний та прибутковий бізнес вже на старті, а це саме той результат, який очікують від франчайзингової пропозиції майбутні підприємці.

Більше про те, як українські компанії розвивають франчайзингові мережі за кордоном, читайте у статті Delo.ua "В пошуках франшизи. Які бізнеси зацікавлені запускати підприємці в Україні та за кордоном". 

Автор:
Христина Коновалова