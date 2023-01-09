Украинцы смогут подавать налоговые декларации со своего смартфона

Налогоплательщики смогут декларировать доходы и активы, не обращаясь в Государственную налоговую службу (ГНС), а используя для этого свой смартфон. Об этом в интервью Delo.ua сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"Мы хотим, чтобы любой налогоплательщик мог через свой смартфон подать декларацию о доходах в одно касание. В буквальном смысле. При этом, предварительно будет возможность проверить декларацию на наличие ошибок и сразу же исправить их", – рассказал Гетманцев.

Также, по его словам, в отношении каждого налогоплательщика ГНС будет формировать индивидуальный цифровой профиль, который содержит оценки его репутации и степени рисковости.

"Налогоплательщики с "зелеными" профилями практически не будут попадать под проверки, в то время как "красный" статус станет поводом для повышенного внимания со стороны налоговиков", – уточнил глава профильного комитета.

По словам Гетманцева, разработка соответствующих цифровых сервисов, которые позволят минимизировать личный контакт налогоплательщиков с сотрудниками фискальных органов и значительно упростить налоговое администрирование, будет происходить в течение 2023 года. А к 2024 году эти сервисы должны быть запущены в эксплуатацию.

Напомним, что в начале января премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства сообщил о том, что украинские граждане и бизнес вместе в 2022 году уплатили в государственный бюджет более 900 млрд грн налогов.

Полная версия интервью выйдет на Delo.ua в 10:30 10 января.

