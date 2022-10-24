Украине дали $30 миллионов на пилотный проект по страхованию инвестиций

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) выделило Украине 30 миллионов долларов на реализацию пилотного проекта по страхованию инвестиций. Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров.

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Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на открытии V украинско-немецкого экономического форума в Берлине, Украина сейчас работает над минимизацией военных рисков для инвесторов. В частности, уже налажено сотрудничество с MIGA.

"MIGA имеет успешные кейсы в странах, где велись террористические действия. Агентство выделило Украине 30 миллионов долларов на реализацию пилотного проекта по страхованию инвестиций. Мы продолжим и будем наращивать эту работу со всеми страховыми агентствами Европы и мира", - сказал он Шмыгаль.

По словам премьера, Украина также рассчитывает, что Международная финансовая корпорация (IFC) вынесет на утверждение Совета директоров Всемирного банка пакет финансовой помощи для привлечения инвесторов.

Шмыгаль отметил, что для содействия инвестициям Украина возобновила приватизацию, углубляет дерегуляцию, создает условия для скорых инвестиций. Также он напомнил, что правительством предложены изменения в закон о так называемых "инвестиционных нянях", расширяющие круг потенциальных инвесторов.

Как отметил глава Кабмина, Украина сформировала широкое инвестиционное меню - более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики с общим потенциалом на сумму более 400 миллиардов долларов.