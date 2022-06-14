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Украинские фермеры получат гранты на строительство теплиц и высадку садов

Украинские фермеры получат гранты на строительство теплиц и высадку садов
Фото: depositphotos

Кабинет Министров Украины запускает несколько программ, направленных на поддержку бизнеса и создание новых рабочих мест.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает AgroРortal. 

"Всего это 8 программ, направленных на создание рабочих мест посредством поддержки бизнеса, госзаказа, строительства, кредитования и трудоустройства безработных. Это также безвозвратная грантовая помощь малому и среднему бизнесу, поддержка украинских производителей, строительство новой инфраструктуры", — говорит премьер.

По его словам, в частности, будут запущены 6 разных программ безвозвратной грантовой поддержки малого и среднего бизнеса:

  1. Безвозвратные микрогранты для создания собственного бизнеса. Заявки на их получение будут подаваться через "Дію" в бизнес-плане, которые должны быть утверждены независимыми оценщиками-предпринимателями.
  2. Безвозвратные гранты на приобретение оборудования для перерабатывающих предприятий, в частности, в отрасли деревообработки, мебельного производства, производства одежды или фурнитуры, строительных материалов, агропереработки и т.п.
  3. Программа частичной компенсации стоимости теплиц в агросекторе, предусматривающей строительство до 3 тысяч теплиц площадью до 2 га.
  4. Гранты на высадку новых фруктовых и ягодных садов, которые должны позволить создать новые насаждения на площадях до 10 тысяч га.
  5. Финансирование новосозданных украинских технологических стартапов через выкуп доли в них Украинским фондом поддержки стартапов, бюджет этой программы — 10 млрд гривен в год.
  6. Гранты на оплату ІТ-образования для 60 тысяч украинцев, желающих получить квалификацию junior developer или графический дизайнер, или другую техническую специальность.

Напомним, что земельный кадастр возобновил работу после однодневного бездействия.