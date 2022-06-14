Українські фермери отримають гранти на будівництво теплиць та висадку садів

Кабінет Міністрів України запускає кілька програм, спрямованих на підтримку бізнесу та створення нових робочих місць.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає AgroРortal.

"Усього це 8 програм, спрямованих на створення робочих місць за допомогою підтримки бізнесу, держзамовлення, будівництва, кредитування та працевлаштування безробітних. Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників, будівництво нової інфраструктури", - каже прем'єр.

За його словами, зокрема, буде запущено 6 різних програм безповоротної грантової підтримки малого та середнього бізнесу:

Безповоротні мікрогранти для створення власного бізнесу. Заявки на їх отримання подаватимуться через "Дію" в бізнес-плані, які мають бути затверджені незалежними оцінювачами-підприємцями. Безповоротні гранти на придбання обладнання для переробних підприємств, зокрема у галузі деревообробки, меблевого виробництва, виробництва одягу або фурнітури, будівельних матеріалів, агропереробки тощо.

Програма часткової компенсації вартості теплиць в агросекторі передбачає будівництво до 3 тисяч теплиць площею до 2 га.

Гранти на висадку нових фруктових та ягідних садів, які мають дозволити створити нові насадження на площах до 10 тисяч га.

Фінансування новостворених українських технологічних стартапів через викуп частки в них Українським фондом підтримки стартапів, бюджет цієї програми — 10 млрд гривень на рік.

Гранти на оплату ІТ-освіти для 60 тисяч українців, які бажають здобути кваліфікацію junior developer чи графічний дизайнер, чи іншу технічну спеціальність.



Нагадаємо, що земельний кадастр відновив роботу після одноденної бездіяльності.