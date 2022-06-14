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Українські фермери отримають гранти на будівництво теплиць та висадку садів

Українські фермери отримають гранти на будівництво теплиць та висадку садів

Кабінет Міністрів України запускає кілька програм, спрямованих на підтримку бізнесу та створення нових робочих місць.

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На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає AgroРortal.

"Усього це 8 програм, спрямованих на створення робочих місць за допомогою підтримки бізнесу, держзамовлення, будівництва, кредитування та працевлаштування безробітних. Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників, будівництво нової інфраструктури", - каже прем'єр.

За його словами, зокрема, буде запущено 6 різних програм безповоротної грантової підтримки малого та середнього бізнесу:

  1. Безповоротні мікрогранти для створення власного бізнесу. Заявки на їх отримання подаватимуться через "Дію" в бізнес-плані, які мають бути затверджені незалежними оцінювачами-підприємцями.
  2. Безповоротні гранти на придбання обладнання для переробних підприємств, зокрема у галузі деревообробки, меблевого виробництва, виробництва одягу або фурнітури, будівельних матеріалів, агропереробки тощо.
  3. Програма часткової компенсації вартості теплиць в агросекторі передбачає будівництво до 3 тисяч теплиць площею до 2 га.
  4. Гранти на висадку нових фруктових та ягідних садів, які мають дозволити створити нові насадження на площах до 10 тисяч га.
  5. Фінансування новостворених українських технологічних стартапів через викуп частки в них Українським фондом підтримки стартапів, бюджет цієї програми — 10 млрд гривень на рік.
  6. Гранти на оплату ІТ-освіти для 60 тисяч українців, які бажають здобути кваліфікацію junior developer чи графічний дизайнер, чи іншу технічну спеціальність.

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