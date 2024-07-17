"Укрнафта" в I полугодии закрыла втрое больше вакансий, чем в начале войны: как компания ищет людей

За первое полугодие 2024 года "Укрнафта" закрыла более 1200 вакансий, что в несколько раз превышает показатели 2022 года, когда было закрыто только 430 вакансий. О стратегиях привлечения новых сотрудников и мотивационных предложениях рассказала начальница управления по подбору персонала компании "Укрнафта" Наталья Бабич в комментарии для Delo.ua.

На сегодняшний день в "Укрнафте" работает более 20 тысяч человек. Однако компания сталкивается с кадровым дефицитом, поскольку около 900 вакансий остаются открытыми из-за выезда работников за границу и их мобилизации в ВСУ.

Для решения этой проблемы Наталья Бабич отмечает, что одним из источников пополнения кадров являются студенты до 25 лет и пожилые люди. Она подчеркивает, что компания активно сотрудничает с молодежью, а также привлекает более опытных работников.

“Мы сейчас работаем очень активно с молодежью и более пожилым персоналом. Это те, кто уже имеют опыт, или мы их переучим для нужд, которые нам необходимы. Есть 25 учебных заведений по Украине, с которыми мы сотрудничаем и привлекаем студентов на разные формы активности для того, чтобы их трудоустроить в компанию”, — сказала Наталья Бабич.

Она отметила, что благодаря партнерству с высшими учебными заведениями в течение полугода компания привлекла к работе 185 студентов.



Обсуждая привлечения пожилых людей, Бабич отмечает, что они могут быть более требовательными и требуют дополнительного внимания, но заинтересованы в работе из-за текущей ситуации и изменений в ценах.

"Пожилые люди капризнее молодежи, они хотят дополнительного внимания. Но они хотят работать, потому что с учетом текущей ситуации и изменения цен нужно чем-то заниматься и приобретать опыт. Поэтому мы их привлекаем на определенные условия и должности, которые физически они могут выполнять с учетом особенностей нашей деятельности", — сообщила Бабич.

Также по ее словам, конкуренция за работников существует, даже несмотря на то, что укрнефть является самой большой на рынке. Чаще всего переманить сотрудников могут маленькие частные украинские нефтяные компании, которые "оптимизируют" налогообложение и могут предложить заработную плату выше рынка. Иностранные компании такой угрозы не представляют, поскольку в компании работают преимущественно мужчины, которые при военном состоянии не могут выезжать за границу