"Укрнафта" в I півріччі закрила втричі більше вакансій, ніж на початку війни: як компанія шукає людей

Упродовж першого півріччя 2024 року “Укрнафта” закрила понад 1200 вакансій, що в кілька разів перевищує показники 2022 року, коли було закрито лише 430 вакансій. Про стратегії залучення нових співробітників і мотиваційні пропозиції розповіла начальниця управління з підбору персоналу компанії “Укрнафта” Наталія Бабич у коментарі для Delo.ua.

На сьогоднішній день в "Укрнафті" працює понад 20 тисяч осіб. Проте компанія стикається з кадровим дефіцитом, оскільки близько 900 вакансій залишаються відкритими через виїзд працівників за кордон та їх мобілізацію до ЗСУ.

Для вирішення цієї проблеми Наталія Бабич зазначає, що одним із джерел поповнення кадрів є студенти до 25 років і літні люди. Вона підкреслює, що компанія активно співпрацює з молоддю, а також залучає більш досвідчених працівників.

“Ми зараз працюємо дуже активно з молоддю та з більш літнім персоналом. Це ті, хто вже мають досвід, або ми їх перенавчаємо для потреб, які нам необхідні. Є 25 навчальних закладів по Україні, з якими ми співпрацюємо та залучаємо студентів на різні форми активності для того, щоб їх потім працевлаштувати у компанію”, - сказала Наталія Бабич.

Вона зазначила, що завдяки партнерству з вищими навчальними закладами, протягом півроку компанія залучила до роботи 185 студентів.



Обговорюючи залучення літніх людей, Бабич зауважує, що вони можуть бути більш вимогливими та вимагають додаткової уваги, але зацікавлені в роботі через поточну ситуацію та зміни у цінах.

"Літні люди більш капризні за молодь, вони хочуть додаткової уваги. Але вони хочуть працювати, бо з урахуванням поточної ситуації та зміни цін треба чимось займатися та здобувати досвід. Тому ми їх залучаємо на певні умови та посади, які фізично вони можуть виконувати з урахуванням особливостей нашої діяльності", - повыдомила Бабич.

Також за її словами, конкуренція за працівників існує, навіть попри те, що укрнафта є найбільшою на ринку. Найчастіше переманити співробітників можуть маленькі приватні українські нафтові компанії, котрі "оптимізують" оподаткування і можуть запропонувати заробітну плату вище ринку. Іноземні компанії суттєвої такої загрози не становлять, оскільки в компанії працюють переважно чоловіки, котрі при воєнному стані не можуть виїжджати за кордон