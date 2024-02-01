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"Укрпочта" дарит скидку 30% на все отправления по Украине
В честь своего 30-летия АО "Укрпочта" дарит скидку 30% на все отправления по Украине.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".
Отмечается, что скидка будет действовать с 1 по 3 февраля при оформлении отправок:
- "Укрпочта Експрес";
- "Укрпочта Стандарт";
- в отделениях;
- онлайн;
- при получении в момент оплаты.
Кроме того, "Укрпочта" объявляет всеукраинскую акцию "Месяц благодарности". Украинцы могут присоединиться к инициативе в своем городе и отправить бесплатную открытку.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Бесплатную открытку необходимо запросить у операторов отделения, подписать и вложить в почтовый ящик.
Всем, кто хочет отправить бесплатную открытку по адресу, необходимо будет приобрести почтовую марку у оператора отделения.
"Поблагодарите героических людей нашей страны, которыми вы восхищаетесь: Силам безопасности и обороны, спасателям, волонтерам, педагогам, железнодорожникам и почтовикам. Слова искренней благодарности вдохновят и наполнят теплом сердца ежедневно, несмотря на острую опасность для работы и победы над врагом", - отмечают в "Укрпочте".
Напомним, 2 февраля национальный почтовый оператор представит почтовый блок «Укрпочта всегда рядом с вами» серии «Героические профессии», посвященный почтовикам.