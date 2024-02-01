На честь свого 30-річчя АТ "Укрпошта" дарує знижку 30% на всі відправлення по Україні.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Зазначається, що знижка діятиме з 1 по 3 лютого при оформленні відправлень:

"Укрпошта Експрес";

"Укрпошта Стандарт";

у відділеннях;

онлайн;

при отриманні у момент оплати.

Крім того, "Укрпошта" оголошує всеукраїнську акцію «Місяць вдячності». Українці можуть доєднатися до ініціативи у своєму місті та відправити безкоштовну листівку.

Безкоштовну листівку необхідно запитати в операторів відділення, підписати та вкласти у поштову скриньку.

Усім, хто хоче надіслати безкоштовну листівку адресно, необхідно буде придбати поштову марку в оператора відділення.

"Подякуйте героїчним людям нашої країни, якими ви захоплюєтеся: Силам безпеки й оборони, рятувальникам, волонтерам, освітянам, залізничникам та поштовикам. Слова щирої вдячності надихнуть та наповнять теплом серця тих, хто щоденно, попри гостру небезпеку, виснажливу працю та втому працює заради України та перемоги над ворогом", - наголошують в "Укрпошті".

Нагадаємо, 2 лютого національний поштовий оператор презентує поштовий блок «Укрпошта завжди поруч з вами» серії «Героїчні професії», присвячений поштовикам.