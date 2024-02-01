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"Укрпошта" дарує знижку 30% на всі відправлення по Україні
На честь свого 30-річчя АТ "Укрпошта" дарує знижку 30% на всі відправлення по Україні.
Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".
Зазначається, що знижка діятиме з 1 по 3 лютого при оформленні відправлень:
- "Укрпошта Експрес";
- "Укрпошта Стандарт";
- у відділеннях;
- онлайн;
- при отриманні у момент оплати.
Крім того, "Укрпошта" оголошує всеукраїнську акцію «Місяць вдячності». Українці можуть доєднатися до ініціативи у своєму місті та відправити безкоштовну листівку.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Безкоштовну листівку необхідно запитати в операторів відділення, підписати та вкласти у поштову скриньку.
Усім, хто хоче надіслати безкоштовну листівку адресно, необхідно буде придбати поштову марку в оператора відділення.
"Подякуйте героїчним людям нашої країни, якими ви захоплюєтеся: Силам безпеки й оборони, рятувальникам, волонтерам, освітянам, залізничникам та поштовикам. Слова щирої вдячності надихнуть та наповнять теплом серця тих, хто щоденно, попри гостру небезпеку, виснажливу працю та втому працює заради України та перемоги над ворогом", - наголошують в "Укрпошті".
Нагадаємо, 2 лютого національний поштовий оператор презентує поштовий блок «Укрпошта завжди поруч з вами» серії «Героїчні професії», присвячений поштовикам.