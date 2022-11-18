- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
"Укрпочта" внедряет для бизнес-клиентов заключение договоров онлайн
"Укрпочта" продолжает внедрение новых сервисных решений для корпоративных клиентов и объявляет предложение (оферту) на заключение единого онлайн договора.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".
Отмечается, что заключив указанный договор, бизнес-клиенты "Укрпочты" смогут получать соответствующие услуги на пересылку внутренних и международных отправлений, письменной корреспонденции с оттиском об оплате, а также будут иметь возможность подписания договора с помощью квалифицированной электронной подписи.
Такое новшество позволит повысить качество и скорость обслуживания, упростить процедуру составления договора и минимизировать объемы оформления документов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Для того чтобы заключить соглашение оферты необходимо заполнить его в электронном виде на сайте, загрузить подписанное заявление-присоединение и соответствующие документы с учетом юридического статуса заказчика.
""Укрпочта" на постоянной основе работает над повышением уровня сервиса для компаний сегмента e-commerce, адаптирует свои услуги, наращивает базу корпоративных клиентов, теперь клиентам не нужно проходить длинные алгоритмы, чтобы заключить договор с "Укрпочтой" и стать нашим партнером. посредством онлайн-инструментов на официальном сайте выбрать оптимальные для себя условия и подать заявку на оформление договора о предоставлении услуг по оферте", – прокомментировала заместитель генерального директора "Укрпочты" по развитию бизнеса Елена Степина.
Она подчеркнула, что теперь юридические лица, физические лица-предприниматели и субъекты независимой профессиональной деятельности имеют возможность на сайте "Укрпочты" оформить заявление-присоединение к договору оферты на внутренние, международные отправления и письменную корреспонденцию с оттиском об оплате.
Ознакомиться с заявлением-присоединением к договору оферты и другими деталями можно на официальном сайте "Укрпочты" по ссылке.
Напомним, "Укрпочта"продолжит предоставлять основные услуги даже без света и связи.