"Укрпочта" внедряет для бизнес-клиентов заключение договоров онлайн

"Укрпочта" продолжает внедрение новых сервисных решений для корпоративных клиентов и объявляет предложение (оферту) на заключение единого онлайн договора.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Отмечается, что заключив указанный договор, бизнес-клиенты "Укрпочты" смогут получать соответствующие услуги на пересылку внутренних и международных отправлений, письменной корреспонденции с оттиском об оплате, а также будут иметь возможность подписания договора с помощью квалифицированной электронной подписи.

Такое новшество позволит повысить качество и скорость обслуживания, упростить процедуру составления договора и минимизировать объемы оформления документов.

Для того чтобы заключить соглашение оферты необходимо заполнить его в электронном виде на сайте, загрузить подписанное заявление-присоединение и соответствующие документы с учетом юридического статуса заказчика.

""Укрпочта" на постоянной основе работает над повышением уровня сервиса для компаний сегмента e-commerce, адаптирует свои услуги, наращивает базу корпоративных клиентов, теперь клиентам не нужно проходить длинные алгоритмы, чтобы заключить договор с "Укрпочтой" и стать нашим партнером. посредством онлайн-инструментов на официальном сайте выбрать оптимальные для себя условия и подать заявку на оформление договора о предоставлении услуг по оферте", – прокомментировала заместитель генерального директора "Укрпочты" по развитию бизнеса Елена Степина.

Она подчеркнула, что теперь юридические лица, физические лица-предприниматели и субъекты независимой профессиональной деятельности имеют возможность на сайте "Укрпочты" оформить заявление-присоединение к договору оферты на внутренние, международные отправления и письменную корреспонденцию с оттиском об оплате.

Ознакомиться с заявлением-присоединением к договору оферты и другими деталями можно на официальном сайте "Укрпочты" по ссылке.

Напомним, "Укрпочта"продолжит предоставлять основные услуги даже без света и связи.