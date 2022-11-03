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Категория
Общество
Дата публикации

В Украине почтовые ящики заменят почтаматами и введут электронные марки

В Украине почтовые ящики заменят почтаматами и введут электронные марки

Верховная Рада во время заседания 3 ноября поддержала во втором чтении и в целом законопроект №4353 "о почтовой связи".

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Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем разъяснил, что нормы документа внесут коренные изменения в работу почтовых операторов. В частности, в Украине вместо почтовых ящиков теперь будут почтамты, а почтовые марки станут электронными.

"Мы двинулись от старых обшарпанных почтовых ящиков к почтоматов с QR- кодами, и наконец сможем забыть, какие на вкус почтовые марки , потому что будут электронные", - отметил Найем.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский уточнил, что художественные марки остаются.

Нормы закона также определяют, что такое и как должно работать:

  • почтоматы;
  • курьерские услуги;
  • электронные марки и т.д.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект предлагает закрепить к универсальным услугам почтовой связи услуги по пересылке:

  • простых почтовых отправлений, регистрируемых и с объявленной ценностью писем массой до 2 кг;
  • посылок без объявленной стоимости массой до 10 кг;
  • отправлений для слепых массой до 7 кг.

Нормы документа также предусматривают ответственность почты за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по новым услугам и ответственность пользователей за ущерб, причиненный компании, если в отправке будут запрещены вещи.

Кроме того, закон упорядочивает международную доставку и возлагает мониторинг качества предоставления универсальных услуг почтовой связи на нацрегулятору. Найем отметил, что эта норма – эффективная борьба с контрабандой.

Напомним, АО "Укрпочта" 4 ноября выпускает новую пророческую марку "Крымский мост на бес!". Компания анонсировала выпуск новой марки 8 октября, в тот день, когда на Крымском мосту произошел взрыв.

Автор:
Вита Молодан