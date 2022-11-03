В Україні поштові скриньки замінять поштоматами і запровадять електронні марки

Верховна Рада під час засідання 3 листопада підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт № 4353 "Проект Закону про поштовий зв’язок".

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Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм роз'яснив, що норми документу внесусь докорінні зміни в роботу поштових операторів. Зокрема, в Україні замість поштових скриньок тепер будуть поштамти, а поштові марки стануть електронними.

"Ми рушили від старих обшарпаних поштових скриньок до поштоматів з QR-кодами, і нарешті зможемо забути, які на смак поштові марки, бо будуть нові електронні", — зазначив Найєм.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський уточнив, що художні марки залишаються.

Норми закону також визначають, що таке і як мають працювати:

поштомати;

кур’єрські послуги;

електронні марки тощо.

В пояснювальній записці до документу йдеться, що законопроєктом пропонується закріпити що до універсальних послуг поштового зв’язку належать послуги з пересилання:

простих поштових відправлень, реєстрованих та з оголошеною цінністю листів масою до 2 кг;

посилок без оголошеної вартості масою до 10 кг;

відправлень для сліпих масою до 7 кг.

Норми документу також передбачають відповідальність пошти за неналежне виконання своїх обов’язків стосовно нових послуг і, звісно, відповідальність користувачів за збитки, завдадані компанії, якщо у відправленні будуть заборонені речі.

Крім того, закон впорядковує міжнародну доставку і покладає моніторинг якості надання універсальних послуг поштового зв’язку на нацрегулятора. Найєм зазначив, що ця норма — ефективна боротьба з контрабандою.

Нагадаємо, АТ "Укрпошта" 4 листопада випускає нову пророчу марку "Кримський міст на біс!". "Укрпошта" анонсувала випуск нової марки 8 жовтня, в той день, коли на Кримському мості стався вибух.