"Укрпошта" впроваджує для бізнес-клієнтів укладання договорів онлайн

"Укрпошта" продовжує впровадження нових сервісних рішень для корпоративних клієнтів і з оголошує пропозицію (оферту) на укладання єдиного онлайн договору.

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Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

Зазначається, що уклавши зазначений договір, бізнес-клієнти "Укрпошти" зможуть отримувати відповідні послуги на пересилання внутрішніх та міжнародних відправлень, письмової кореспонденції з відбитком про оплату, а також матимуть можливість підписання договору за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Така новація дасть можливість підвищити якість та швидкість обслуговування, спростити процедуру складання договору і мінімізувати обсяги оформлення документів.

Для того, щоб укласти угоду оферти необхідно заповнити її в електронному вигляді на сайті, завантажити підписану заяву-приєднання та відповідні документи з урахуванням юридичного статусу замовника.

""Укрпошта" на постійній основі працює над підвищенням рівня сервісу для компаній сегменту e-commerce, адаптує свої послуги, нарощує базу корпоративних клієнтів. Тепер клієнтам немає потреби проходити довгі алгоритми, аби заключити договір з "Укрпоштою" і стати нашим партнером. Достатньо за допомогою онлайн-інструментів на офіційному сайті вибрати оптимальні для себе умови і подати заявку на оформлення договору про надання послуг за офертою", – прокоментувала заступник генерального директора "Укрпошти" з розвитку бізнесу Олена Стьопіна.

Вона підкреслила, що відтепер юридичні особи, фізичні особи-підприємці та суб’єкти незалежної професійної діяльності мають змогу на сайті "Укрпошти" оформити заяву-приєднання до договору оферти на внутрішні, міжнародні відправлення та письмову кореспонденцію з відбитком про оплату.

Ознайомитися із заявою-приєднанням до договору оферти та іншими деталями можна на офіційному сайті Укрпошти за посиланням.

Нагадаємо, "Укрпошта" продовжить надавати основні послуги навіть без світла та зв'язку.