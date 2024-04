В апреле стартует бесплатная акселерационная программа для бизнесов креативной индустрии: как приобщиться

10 апреля стартует бесплатная акселерационная программа Creativity Beyond Borders для представителей креативных индустрий. Она направлена на помощь в налаживании процессов и понимании роли английского языка в международной экспансии, привлечении иностранных компаний к сотрудничеству, а также получению знаний по международному PR и маркетингу.

Ключевая цель программы – научить участников вести бизнес с иностранными клиентами

Креативные отрасли объединяют различные сферы, основываясь на человеческом таланте и интеллекте. Продукты этих отраслей часто не нуждаются в сложном производстве и могут существовать в цифровом формате, что облегчает их экспорт. Это открывает потенциал для украинских компаний в креативных отраслях для международного расширения Украины до любых стран мира.

Именно поэтому CASES и Future Perfect организуют комплексную акселерационную программу Creativity Beyond Borders, целью которой является помощь бизнесам преодолеть языковой барьер и научиться вести дела с иностранными клиентами.

К участию в программе привлекли международных экспертов

Во время учебы, которая продлится 2 месяца, с участниками программы будут делиться опытом эксперты украинских и международных компаний, среди которых The Base, Berkeley Haas, Cornell Law School, Wunderdogs, Genesis, Juscutum, KOLO, English for IT, HyperHormal Agency, BÓVA Community Agency, Nebo ideas agency и Spiilka Design Büro.

Программа будет состоять из серии вебинаров. Участники программы получат знания о том, как эффективно продавать услуги и заключать контракты, какие юридические особенности при работе с иностранцами, как привлекать контракты от иностранных компаний, а также как строить глобальный продукт.

Программа будет преподаваться на английском языке.

Участие в программе бесплатное

Участие в программе бесплатно, однако необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Программа начнется 10 апреля , а ее материалы будут доступны участникам постоянно.

СПРАВКА:

CASES – социальная сеть и EdTech-платформа для креативных индустрий. CASES является крупнейшим креативным сообществом Украины. На платформе можно учиться или преподавать, развивать собственное портфолио и вести блог, делиться новостями и открывать новые идеи, а также находить партнеров для сотрудничества.

Future Perfect — это языковая программа, которая осуществляется Министерством цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины и Министерством культуры и информационной политики Украины, при поддержке USAID/UK Aid проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS» и Фонда Восточная Европа. Партнер проекта – международная технологическая компания Mastercard.