У квітні стартує безоплатна акселераційна програма для бізнесів з креативних індустрій: як долучитись

10 квітня стартує безоплатна акселераційна програма Creativity Beyond Borders для представників креативних індустрій. Вона спрямована на допомогу у налагодженні процесів та розумінні ролі англійської мови в міжнародній експансії, залученні іноземних компаній до співпраці, а також здобутті знань з міжнародного PR та маркетингу.

Ключова мета програми — навчити учасників вести бізнес з іноземними клієнтами

Креативні галузі поєднують різноманітні сфери, ґрунтуючись на людському таланті та інтелекті. Продукти цих галузей часто не потребують складного виробництва і можуть існувати у цифровому форматі, що полегшує їхнє експортування. Це відкриває потенціал для українських компаній у креативних галузях для міжнародного розширення від України до будь-яких країн світу.

Саме тому, CASES та Future Perfect організовують комплексну акселераційну програму Creativity Beyond Borders, метою якої є допомога бізнесам подолати мовний бар'єр та навчитися вести справи з іноземними клієнтами.

До участі в програмі залучили експертів з міжнародних та українських компаній

Під час навчання, яке триватиме 2 місяці, з учасниками програми ділитимуться досвідом експерти з українських та міжнародних компаній, серед яких The Base, Berkeley Haas, Cornell Law School, Wunderdogs, Genesis, Juscutum, KOLO, English for IT, HyperHormal Agency, BÓVA Community Agency, Nebo ideas agency та Spiilka Design Büro.

Програма складатиметься з серії вебінарів. Учасники програми отримають знання про те, як ефективно продавати послуги та укладати контракти, які є юридичні особливості при роботі з іноземцями, як залучати контракти від іноземних компаній, а також як будувати глобальний продукт.

Програма викладатиметься англійською мовою.

Участь в програмі безоплатна

Участь у програмі є безоплатною, проте необхідно попередньо зареєструватися за посиланням. Програма розпочнеться 10 квітня, а її матеріали будуть доступні учасникам постійно.

ДОВІДКА:

CASES — соціальна мережа та EdTech-платформа для креативних індустрій. CASES є найбільшою креативною спільнотою України. На платформі можна навчатись або викладати, розвивати власне портфоліо та вести блог, ділитися новинами та відкривати для себе нові ідеї, а також знаходити партнерів для співпраці.

Future Perfect — це мовна програма, що втілюється Міністерством цифрової трансформації України в співпраці з Міністерством освіти і науки України й Міністерством культури та інформаційної політики України, за підтримки USAID / UK Aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» та Фонду Східна Європа. Партнер проєкту — міжнародна технологічна компанія Mastercard.