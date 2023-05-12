В Госрыбагентстве сообщили, состоится ли посевная риса на деоккупированных территориях Херсонской области

Из-за войны рис в Херсонской области в 2023 году не будет выращиваться на деоккупированных территориях, как и в прошлом 2022 году, сообщили изданию Delo.ua в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

В комментарии первый заместитель председателя Госрыбагентства Тарас Кот пояснил, что вода для выращивания риса подается на поля исключительно на основании договоров, заключенных между сельхозпроизводителями и водохозяйственными организациями, относящимися к сфере управления его ведомства.

Таким образом, госагентство оперирует точными данными по посевным площадям риса в стране. По его данным, на деоккупированной части Херсонской области в 2022 году подача воды на рисовые оросительные системы не производилась и не планируется в 2023 году из-за отсутствия заявок от сельхозпроизводителей.

Тарас Кот отметил, что в Херсонской области в 2021 году Госрыбагентство предоставило услуги по подаче воды для орошения рисовых систем на площади 6,5 тыс. га.

Первый замглавы ведомства также уточнил, что в 2021 году в Одесской области подача воды осуществлялась на площади 4,7 тыс. га, тогда как в 2022 году из-за полномасштабного российского вторжения этот показатель сократился почти в 6 раз – до 0,8 тыс. га. При этом он отмечает некоторое оживление выращивания риса на 2023 год – с начала года Госрыбагентство заключило с производителями договоры на поставку воды на 2,2 тыс. га рисовых полей.

В общем, из-за российской агрессии происходит многократное сокращение посевных площадей под рисом. Так, в 2021 году в Украине он выращивался на значительно большей площади – 10,1 тыс. га, из которых больше всего приходилось на Херсонскую область – 6,8 тыс. га.

Еще более драматичным выглядит нынешнее сокращение площадей для выращивания риса по сравнению с 2007 годом – тогда по всей Украине рисовые оросительные системы располагались на 62 тыс. га, в том числе в Херсонской области – на 17 тыс. га, в Одесской – 13 тыс. га, а в АР Крым – 32 тыс. га.

О сокращении производства риса в результате войны, нехватке статистической информации относительно этой культуры, а также о прогнозах по урожаю и ценам на рисовую крупу - читайте в статье ""Рис не гречка: как выживает этот рынок на втором году войны - статистика, цены, прогноз"".