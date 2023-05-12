В Держрибагентстві повідомили, чи відбудеться посівна рису на деокупованих територіях Херсонської області

Через війну рис в Херсонській області в 2023 році не буде вирощуватися на деокупованих територіях, як і в минулому 2022 році, повідомили виданню Delo.ua в Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

В коментарі для видання перший заступник голови Держрибагентства Тарас Кот пояснив, що вода для вирощування рису подається на поля виключно на підставі договорів, укладених між сільгоспвиробниками та водогосподарськими організаціями, що належать до сфери управління його відомства.

Таким чином, держагентство оперує точними даними по посівним площам рису в країні. Ща його даними, на деокупованій частині Херсонської області у 2022 році подача води на рисові зрошувальні системи не здійснювалася і не планується у 2023 році через відсутність відповідних заявок від сільгоспвиробників.

Тарас Кот відмітив, що у Херсонській області в 2021 році Держрибагентство надало послуги з подачі води для зрошення рисових систем на площі 6,5 тис. га.

Перший замглави відомства також уточнив, що в 2021 році в Одеській області подача води здійснювалась на площі 4,7 тис. га, тоді як у 2022 році через повномасштабне російське вторгнення цей показник скоротився майже в 6 разів - до 0,8 тис. га. При цьому він зазначає деяке пожвавлення вирощування рису на 2023 рік - з початку року Держрибагентство уклало з виробниками договори на постачання води на 2,2 тис. га рисових полів.

Загалом, через російську агресію відбувається багатократне скорочення посівних площ під рисом. Так, в 2021 році в Україні він вирощувався на значно більшій площі - 10,1 тис. га, з яких найбільше припадало на Херсонську область - 6,8 тис. га.

Ще більш драматичним виглядає нинішнє скорочення площ для вирощування рису в порівнянні з 2007 роком - тоді по всій Україні рисові зрошувальні системи розташовувались на 62 тис. га, в тому числі в Херсонській області – на 17 тис. га, в Одеській – 13 тис. га, а в АР Крим – 32 тис. га.

Про скорочення виробництва рису через війну, брак статистичної інформації стосовно цієї культури, а також про прогнози щодо врожаю і цін на рисову крупу - читайте в статті "Рис не гречка: як виживає цей ринок на другому році війни - статистика, ціни, прогноз".