В Кировоградской области налоговичек поймали на вымогательстве у бизнеса взяток за разблокирование накладных (ФОТО, ВИДЕО)

Теруправление Государственного бюро расследований в Николаеве разоблачило двух руководительниц отделов налоговой службы в Кировоградской области на вымогательстве взяток с предпринимателей за непрепятствование бизнесу.

Как говорится в сообщении ведомства, деньги начальница отдела контроля за возмещением НДС и начальница отдела по работе с рисками получали за "ручную" разблокировку налоговых накладных.

Отмечается, что должностные лица воспользовались негативной тенденцией массовой блокировки налоговых накладных и отнесения их к критериям рисковости налогоплательщика, заставляя руководителей предприятий "покупать услуги ручного режима" регистрации налоговых накладных. Такса же составляла 1% от общей суммы накладных.

ГБР совместно с облуправлением департамента стратегических расследований Нацполиции задержало одну из фигуранток непосредственно при получении оговоренной суммы. Ей сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщении другой сотруднике налоговой о подозрении по этой же статье. Сотрудники ГБР также провели обыски по месту жительства и работы фигуранток. В ходе следственных действий найдены миллионы гривен в разных валютах.

Как уточняют в Кировоградской областной прокуратуре, задержанная потребовала от представителя предприятия 90 тысяч гривен. Взятку она получала в два транша. Во время прогулки с ребенком женщина получила часть от оговоренной суммы - 50 тысяч гривен, которые положила в карманное отделение детской коляски.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

В ходе обысков в помещении налоговой службы и по месту жительства подозреваемой были изъяты средства самой взятки, наличные средства в сумме около 1 миллиона гривен, 6 тысяч евро и более 26 тысяч долларов, а также документация, имеющая отношение к противоправной деятельности.

В рамках следствия проверяется причастность к совершению уголовного правонарушения и других должностных лиц налогового ведомства, в том числе руководящего состава. Прокуратура уже ходатайствовала о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.