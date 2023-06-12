На Кіровоградщині податківиць викрили на вимаганні від бізнесу хабарів за розблокування накладних (ФОТО, ВІДЕО)

Теруправління Державного бюро розслідувань в Миколаєві викрило двох керівниць відділів податкової служби в Кіровоградській області на вимаганні хабарів з підприємців за неперешкоджання бізнесу.

Як ідеться у повідомленні відомства, гроші начальниця відділу контролю за відшкодуванням ПДВ та начальниця відділу роботи із ризиками отримували за "ручне" розблокування податкових накладних.

Зазначається, що посадовиці скористались негативною тенденцією масового блокування податкових накладних та віднесення їх до критеріїв ризиковості платника податку, змушуючи керівників підприємств "купувати послуги ручного режиму" реєстрації податкових накладних. "Такса" ж складала 1% від загальної суми накладних.

ДБР спільно з облуправлінням департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримало одну з фігуранток безпосередньо під час отримання обумовленої суми. Їй повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення іншій податківиці про підозру за цією ж статтею. Працівники ДБР також провели обшуки за місцем проживання та роботи фігуранток. Під час слідчих дій знайдено мільйони гривень у різних валютах.

Як уточнюють в Кіровоградській обласній прокуратурі, затримана вимагала від представника підприємства 90 тисяч гривень. Хабар вона отримувала у два транша. Під час прогулянки з дитиною жінка одержала частину від обумовленої суми - 50 тисяч гривень, які поклала до кишенькового відділення дитячого візка.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Під час обшуків у приміщенні податкової служби та за місцем проживання підозрюваної було вилучено кошти самого хабаря, готівка в сумі близько 1 мільйона гривень, 6 тисяч євро та понад 26 тисяч доларів, а також документація, яка має відношення до протиправної діяльності.

У рамках слідства перевіряється причетність до вчинення кримінального правопорушення й інших службових осіб податкового відомства, у тому числі й керівного складу. Наразі прокуратура клопоче про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою.