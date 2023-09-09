В Николаеве заработала компания, которая будет помогать "сводить" датский и украинский бизнес

В Николаеве 9 сентября торжественно открыли первый бизнес-офис частной датской компании по риск-менеджменту Bright Bird. Как сообщает областная военная администрация, компания будет заниматься консьерж-сервисом для датчан, в том числе организацией встреч с местным бизнесом.

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Отмечается, что у компании есть аккредитация в Дании на сервис для своих граждан. Ее представители будут встречать датчан в ближайших в Украину аэропортах, доставлять в Николаев или по Украине, обеспечивать им место жительства и укрытие.

Bright Bird будет заниматься бизнес-представительством: для тех предпринимателей, которые в Украине готовы развиваться в международном сотрудничестве, компания будет организовывать встречи между заинтересованными датчанами и украинцами.

"Для Николаева открытие такого офиса очень важно, ведь это первый частный бизнес-офис и первые рабочие места для украинцев, которые будут обеспечены датчанами", - отметил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

К открытию также присоединились посол Дании в Украине Оле Миккельсен и делегация посольства, заместитель начальника ОВА Николай Маринов, руководитель николаевского офиса аналитического центра Ukraine Support Team Дмитрий Тарасенко.

Фото: Николаевская ОВА Фото: Николаевская ОВА Фото: Николаевская ОВА Фото: Николаевская ОВА Фото: Николаевская ОВА Фото: Николаевская ОВА

"Сегодня я нахожусь здесь, потому что это знаковый момент для Николаева. И наше партнерство касается также бизнеса и экономического сотрудничества. Я благодарю Виталия Кима за такое плодотворное сотрудничество", - прокомментировал Миккельсен.

Как отмечается на сайте Bright Bird, ее украинский офис расположен в Николаеве на улице Адмиральской, 18, то есть в соседнем с Николаевским городским советом здании.