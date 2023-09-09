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Категорія
Бізнес
Дата публікації

У Миколаєві запрацювала компанія, що допомагатиме "зводити" данський та український бізнес

У Миколаєві запрацювала компанія, що допомагатиме "зводити" данський та український бізнес
Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві 9 вересня урочисто відкрили перший бізнес-офіс приватної данської компанії з управління ризик-менеджменту Bright Bird. Як повідомляє обласна військова адміністрація, компанія займатиметься консьєрж-сервісом для данців, зокрема організацією зустрічей з місцевим бізнесом.

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Зазначається, що компанія має акредитацію в Данії на сервіс для своїх громадян. Її представники зустрічатимуть данців в найближчих до України аеропортах, доставлятимуть в Миколаїв або по Україні, забезпечуватимуть їм місце проживання та укриття.

Bright Bird займатиметься й бізнес-представництвом: для тих підприємців, які в Україні готові розвиватися в міжнародному співробітництві, компанія організовуватиме зустрічі між зацікавленими данцями та українцями.

"Для Миколаєва відкриття такого офісу є дуже важливим, адже це перший приватний бізнес-офіс і перші робочі місця для українців, які будуть забезпечені данцями", - зазначив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

До відкриття долучилися також посол Данії в Україні Олє Міккельсен та делегація посольства, заступник начальника ОВА Микола Марінов, керівник миколаївського офісу аналітичного центру Ukraine Support Team Дмитро Тарасенко.

Фото 2 — У Миколаєві запрацювала компанія, що допомагатиме "зводити" данський та український бізнес
Фото: Миколаївська ОВА
Фото 3 — У Миколаєві запрацювала компанія, що допомагатиме "зводити" данський та український бізнес
Фото: Миколаївська ОВА
Фото 4 — У Миколаєві запрацювала компанія, що допомагатиме "зводити" данський та український бізнес
Фото: Миколаївська ОВА
Фото 5 — У Миколаєві запрацювала компанія, що допомагатиме "зводити" данський та український бізнес
Фото: Миколаївська ОВА
Фото 6 — У Миколаєві запрацювала компанія, що допомагатиме "зводити" данський та український бізнес
Фото: Миколаївська ОВА
Фото 7 — У Миколаєві запрацювала компанія, що допомагатиме "зводити" данський та український бізнес
Фото: Миколаївська ОВА

"Сьогодні я знаходжусь тут, тому що це є знаковим моментом для Миколаєва. І наше партнерство стосується також бізнесу й економічної співпраці. Я дякую Віталію Кіму за таку плідну співпрацю", - прокоментував Міккельсен.

Як зазначено на сайті Bright Bird, її український офіс розташовано в Миколаєві на вулиці Адміральській, 18, тобто у сусідній з Миколаївською міською радою будівлі.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов