В Одессе и Черноморске появился сервис доставки Lоко

Популярный сервис быстрой доставки Lоко приступил к работе в Одессе и Черноморске. Эти города стали восьмым и девятым в списке локаций, где компания предоставляет свои услуги.

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Об этом говорится в релизе компании.

За два года работы Lоко охватил такие города как Киев, Чернигов, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Бровары и Софиевская Борщаговка. Ассортимент насчитывает около 3000 товаров из сети "Сільпо" и блюда из 1350 ресторанов-партнеров.

Стоимость доставки зависит от стоимости заказа, а оплатить заказ можно в мобильном приложении "Сільпо".

Кроме того, сервис недавно расширил свои услуги, добавив доставку биодобавок и косметики из аптек "Белая Ромашка", а также химчистку вещей в Киеве.

Заказы принимаются с 8:00 до 22:00 через мобильное приложение "Сільпо" или отдельное приложение Lоко. Клиенты получают баллы в программе лояльности "Собственный счет", которые можно использовать в сетях "Сильпо", Le Silpo и на маркетплейсе MAUDAU.

Добавим, что сервис Lоко – это быстрая доставка товаров (25-45 минут), продуктов и готовых блюд из ресторанов, цветов и средств гигиены.

Напомним, в 2022 году Fozzy Group запустил Loko – новый украинский фудтех-стартап, предоставляющий услугу быстрой доставки продуктов и блюд. Сервис интегрирован в мобильное приложение "Сильпо".

Loko запустили в Киеве. Продукты и блюда Loko доставляют через 15-30 минут в зависимости от заполнения заказа и адреса. Доставку заказов осуществляют "СитиРайдеры" - специалисты, оказывающие услуги по доставке на электроскутерах.