В Одесі та Чорноморську з'явився сервіс доставки Lоко

Популярний сервіс швидкої доставки Lоко розпочав роботу в Одесі та Чорноморську. Ці міста стали восьмим та дев'ятим у списку локацій, де компанія надає свої послуги.

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Про це йдеться у релізі компанії.

За два роки роботи Lоко охопив такі міста як Київ, Чернігів, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Бровари та Софіївська Борщагівка. Асортимент налічує близько 3000 товарів з мережі "Сільпо" та страви з 1350 ресторанів-партнерів.

Зазначається, що вартість доставки залежить від вартості замовлення, а сплатити замовлення можна у мобільному додатку "Сільпо".

Крім того, сервіс нещодавно розширив свої послуги, додавши доставку біодобавок та косметики з аптек "Біла Ромашка", а також хімчистку речей у Києві.

Замовлення приймаються з 8:00 до 22:00 через мобільний додаток "Сільпо" або окремий додаток Lоко. Клієнти отримують бали у програмі лояльності "Власний Рахунок", які можна використовувати в мережах "Сільпо", Le Silpo та на маркетплейсі MAUDAU.

Додамо, що сервіс Lоко — це швидка доставка товарів (25-45 хвилин), продуктів та готових страв з ресторанів, квітів та засобів гігієни.

Нагадаємо, 2022 року Fozzy Group запустив Loko – новий український фудтех-стартап, який надає послугу швидкої доставки продуктів та страв. Сервіс інтегрований у мобільний додаток "Сільпо".

Loko запустили у Києві. Продукти та страви Loko доставляють за 15-30 хвилин в залежності від заповнення замовлення та адреси. Доставку замовлень здійснюють "СітіРайдери" - фахівці, які надають послуги з доставки на електроскутерах.