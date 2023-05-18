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Категория
Бизнес
Дата публикации

В работе "Новой почты" произошел сбой: что происходит

новая почта, приложение новой почты
Фото: Flickr "Нової пошти"

Из-за технического сбоя мобильное приложение и сервис авторизации "Новой почты" временно не работают. До решения проблемы клиенты не смогут воспользоваться почтоматом и всеми услугами из приложения.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Все, кто ожидает посылки в почтомат сегодня, - в ближайшее время позвонит оператор "Новой почты" и уточнит ваши пожелания: удобный для вас способ доставки или возможность подождать получения в почтомате", - обратились в компании к клиентам.

В отделение клиенты могут получить все услуги по отправке посылок и грузов, а также финансовые услуги. Продолжают работать в нормальном режиме цифровые точки контакта – API, бизнес-кабинети и сайт.

Специалисты "Новой почты" уже работают над решением технической неисправности в приложении, о причинах сбоя не сообщают.

Напомним, недавно "Новая почта" запустила в своем мобильном приложении обновленную услугу "Сейф-сервис" для резервирования оплаты онлайн-покупок, предоставляемой финтех-компанией NovaPay.

Автор:
Вита Молодан