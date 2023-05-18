В роботі "Нової пошти" стався збій: що відбувається

Через технічний збій мобільний застосунок та сервіс авторизації "Нової пошти" тимчасово не працює. До вирішення проблеми клієнти не зможуть скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Усі, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, - найближчим часом зателефонує оператор "Нової пошти" і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі", — звернулися у компанії до клієнтів.

У відділення клієнти можуть отримати усі послуги по відправці посилок і вантажів, а також фінансові послуги. Продовжують працювати в нормальному режимі цифрові точки контакту - API, бізнес-кабінет, сайт.

Фахівці "Нової пошти" вже працюють над вирішенням технічної несправності у додатку, про причини збою не повідомляють.

Нагадаємо, нещодавно "Нова пошта" запустила у своєму мобільному додатку оновлену послугу "Сейф-сервіс" для резервування оплати онлайн-покупок, яку надає фінтех-компанія NovaPay.