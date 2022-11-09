В Сумской области восстановили 400-метровый мост через Десну

В Сумской области восстановили один из самых больших в регионе мостов через Десну, который взорвали, чтобы остановить наступление российских оккупантов.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"400-метровый красавец через Десну снова соединяет Сумщину с Черниговщиной кратчайшим путем. Отныне людям не нужно дополнительно преодолевать более полусотни километров, чтобы добраться с одного берега на другой", - отметил он.

По его словам, этот мост очень важен для работы предпринимателей, аграриев, экстренных служб. Ведь при неблагоприятных погодных условиях объезд вообще практически невозможен.

"Два года назад мост был капитально отремонтирован, но, чтобы не пропустить российскую сволочь вглубь области, его взорвали. Оккупанты начали мастерить временные переправы, наводить понтонные мосты, но ничего у них не получилось", - добавил глава области.

Ремонт моста выполняла Государственная специальная служба транспорта, установили пять мостовых опор, смонтировали шесть пролетных конструкций, обустроили тротуары, отбойники и ограждения.

Напомним, 3 ноября был открыт проезд в обе стороны на мосту в Стоянке Киевской области на трассе М-06 Киев – Чоп. Этот мост по Житомирской трассе стал препятствием для оккупантов во время наступления на Киев в феврале.