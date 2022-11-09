На Сумщині відновили 400-метровий міст через Десну

У Сумській області відновили один із найбільших у регіоні мостів через Десну, який підірвали, щоб зупинити наступ російських окупантів.

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"400-от метровий красень через Десну знову з’єднує Сумщину з Чернігівщиною найкоротшим шляхом. Відтепер людям не треба додатково долати понад півсотню кілометрів, щоби дістатися з одного берега на інший", – зазначив він.

За його словами, цей міст дуже важливий для роботи підприємців, аграріїв, екстрених служб. Адже за несприятливих погодних умов об’їзд взагалі практично неможливий.

"Два роки тому міст був капітально відремонтований, але, щоби не пропустити російську наволоч вглиб області, його підірвали. Окупанти почали майстрували тимчасові переправи, наводити понтонні мости та нічого в них не вийшло", - додав очільник області.

Ремонт мосту виконувала Державна спеціальна служба транспорту, встановили п’ять мостових опор, змонтували шість прогонних конструкцій, облаштували тротуари, відбійники і огородження.

Нагадаємо, 3 листопада відкрили проїзд в обидві сторони на мосту у Стоянці Київської області на трасі М-06 Київ – Чоп. Цей міст по Житомирській трасі став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому.