В Украине перезапускают программу "Рука помощи": кто сможет получить кредит на развитие собственного дела

Министерство соцполитики перезапускает программу "Рука помощи", которая направлена на помощь малоимущим лицам в открытии собственного дела. На реализацию программы государством выделено 9,6 млн. грн.

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Об этом сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что одна из целей социальной политики в Украине - максимальная помощь лицам и семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, и обеспечение условий для преодоления этих обстоятельств.

С началом полномасштабной войны, развязанной РФ, создание механизмов поддержки для организации предпринимательской деятельности и обретения экономической самостоятельности для таких семей приобрело особую актуальность.

Поэтому Министерство соцполитики перезапускает программу "Рука помощи", которая направлена на помощь малоимущим лицам в открытии собственного дела.

Программа была разработана совместно с Всемирным банком, в 2016-2018 гг. она была пропилотирована во Львовской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черниговской областях и зарекомендовала себя как успешный социальный проект. За этот период 237 предпринимателей смогли завести собственное дело.

В настоящее время, временно свернутую с началом полномасштабной войны, программу "Рука помощи" перезапускают. На реализацию программы государством выделено 9,6 млн. грн.

В чем суть программы?

Программа позволяет неработающим трудоспособным лицам из числа членов малообеспеченной семьи получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тыс. грн для открытия или развития собственного бизнеса.

Финансовая помощь предоставляется на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела.

Человек может получить беспроцентный кредит от государства сроком на 3 года для возбуждения собственного дела.

Условия возврата помощи:

·или по истечении трехлетнего срока с даты ее получения, одной суммой (в течение 30 календарных дней);

или досрочно, частями в соответствии с графиком, согласованным центром занятости. Важно: сумма возвращаемой финансовой помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.

Финансовая помощь не возвращается, если предпринимателем:

уплачены налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей сумму оказанной помощи;

в первый год с даты получения пособия трудоустроено по направлению центра занятости не менее 2-х человек из малообеспеченных семей сроком не менее чем на два года.

Как воспользоваться этой возможностью?

Для получения такой помощи человек, желающий начать предпринимательскую деятельность, должен обратиться в ближайший Центр занятости.

Там подать в созданную при Центре занятости Комиссию по предоставлению помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи:

заявление о предоставлении финансовой помощи

бизнес-план

справку о несудимости.

Комиссия рассматривает документы и – после заседания – направляет претенденту на финансовую помощь письменное уведомление о принятом решении.

Если решение является положительным, человек должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления.

Напомним, Министерство экономики Украины инициирует расширение программ стимулирования занятости для решения проблемы безработицы, в том числе среди уязвимых слоев населения.

Источник фото: Depositphotos